¡Exijo respeto a las luchas por décadas de la izquierda y la CNTE; el centro AMLO no puede ignorar!

Pedro Echeverría V.

1. El “neoliberalismo” –que combate de palabra el presidente López Obrador está “vivito y coleando” y sigue gobernando junto a él. Se podría demostrar que todo su gabinete es neoliberal porque nunca se le educó acerca de cómo penetra en nuestras mentes el capitalismo y cómo se manifiesta en nuestra vida diaria. Quizá todos deberían asistir a algunos cursos de Enrique Dussel, Rafael Barajas y otros anticapitalistas, porque los títulos (universitarios y posgrado) sólo sirven para trabajar y ascender en la pirámide social. Lo que sucede es que de la noche a la mañana todos se sujetaron de la bandera del lópezobradorismo porque el PRI, PAN, PRD eran ya insoportables. ¿Cómo seguir apoyando a ladrones y asesinos al estilo Fox Calderón y Peña?

2. Como toda la política en el mundo son arreglos, negociaciones y acuerdos, así como las elecciones y los votos se compran y se venden por miles de millones de pesos, no estoy claro si las masas de la población hayan determinado algo. Todos hablan y dicen representar al pueblo, sobre todo las izquierdas, pero ese pueblo ni siquiera está enterado. La derechas jamás defienden al pueblo porque sólo les sirve la explotarlo, reprimirlo y asesinarlo. Pero todos, los mismos votantes de las clases medias y altas –sin dejar de ser neoliberales- votaron por AMLO. ¿Y el pueblo trabajador? Ese, todo el mundo lo sabe, sólo piensa en trabajar, tener un ingreso para su familia, llevar a fondo su fanatismo mirando el futbol, adorando a la virgen de Guadalupe, así como manifestar su odio por la política.

3. El capitalismo se impuso en México hace más de 500 años; desde entonces los dominadores fueron los españoles, los criollos y una gigantesca cola de sucesores desde la época colonial oprimieron al 90 por ciento de los indígenas, campesinos, mineros, al 90 por ciento de los mexicanos. El neocapitalismo no es otra cosa que capitalismo salvaje impuesto en el mundo por Reagan, la Thatcher y el Papa polaco. Se inició en México en 1982 con el gobierno formal de Miguel de la Madrid, pero puede probarse que quien realmente gobernó ese sexenio y luego gobernó el suyo, fue Carlos Salinas de Gortari. Salinas fue el gobierno real de dos sexenios (1982-94). Impuso a Colosio como futuro presidente para prolongar su mandato como “jefe máximo”; pero le falló y fue asesinado.

4. Yo estuve bobeando en los primeros meses del gobierno de AMLO esperanzado en que realice el presidente acciones políticas realmente representativas: a) aumentar al doble el salario mínimo; b) liberar por decreto a más de 20 mil presos humildes; c) meter a la cárcel a los expresidentes por ser grandes ladrones y asesinos; d) obligar a pagar impuestos a más de 500 empresarios que adeudan; e) destruir la mafia de la Suprema Corte (SCJN); f) cambiar por nefastos al INE y el Tribunal electoral; g) decretar castigo a quien cobre más dinero que el presidente; h) desaparecer de raíz el autsourcing; i) dejar de ser un peón del gobierno yanqui. En fin, pronto escuché y vi que AMLO perdonaría a todos, pero sigo viendo que aumentan los presos comunes mientras los delincuentes de “cuello blanco” se burlan.

(¿Qué por qué no envío mis escritos a La Jornada? Sí camarada de mil batallas: Les envío mis artículos desde hace más de 20 años pero La Jornada, como El Universal, Reforma, Excélsior, están cortados por la misma tijera y reciben los mismos fondos financieros para vivir. No tienen lugar para artículos radicales, muy críticos, que “ofenden o denigran al poder y a los millonarios”; sus espacios sólo están destinados para los amigos e incondicionales. ¿Qué si he tenido experiencia acerca de lo que publican o no los periódicos? Pues todo lo vivido publicando en 45 años en unos 10 periódicos del centro y de los estados. En 1976-77 me publicaron muchos artículos en Excélsior, luego en Unomásuno en 1984. En conclusión: el capitalismo exige ser bien portado y disciplinado y yo he tratado ser un consecuente libertario) (30/VIII/21)

