Así se lucha, para que nos escuchen! Espero que AMLO no siga el maldito ejemplo de Juárez

Pedro Echeverría V.

1. ¡Así se lucha compañeros! La Coordinadora magisterial (CNTE) es la única en México, con más de 40 años batallando en las calles y plazas contra todos los gobiernos de la burguesía, que puede hablar por su experiencia y honestidad. En cuarenta años ha realizado más de 4 mil marchas, más de 10 mil mítines, unos 300 plantones y pocos bloqueos -¿unos 200?- Han conseguido pocas demandas, en cientos de ellas han sido burlados. Dice Gamaliel Guzmán, líder de la CNTE de Michoacán: “Hemos sostenido 18 reuniones con funcionarios federales, pero una cosa es el diálogo y otra la solución a problemas y demandas, porque muchos de ellos apagan sus celulares y no nos vuelven a atender; es decir, todo permanece igual e incluso hay más complicaciones”.

2. Ahora salió el bloqueo al presidente López Obrador y todos los compañeros presentes manifestaron su solidaridad porque ya están cansados que les vean la cara de tontos. Salió bien el bloqueo, pero vimos que necesitamos más organización y fuerza. Entendimos que necesitamos sumar a mucha más gente de la UNAM, del Poli, de las normales, del DF, gente de Ayotzinapa y de Mactumactza, a mujeres feministas, para no dar lugar a más burlas de gobernantes. Sabemos que el presidente López Obrador no reaccionará como lo hizo su héroe Benito Juárez aquel julio de 1868 que mandó fusilar al gran líder de miles de campesinos que defendían sus tierras comunales contra los terratenientes que se les arrebataban. El presidente mandó fusilar a Julio López Chávez.

3. Pero este salvajismo del presidente Juárez no se puede repetir después de 153 años, aunque los conservadores, la ideología anticomunista de los multimillonarios, sigue siendo la misma. ¿Por qué el presidente prefirió subir los vidrios de su automóvil a bajarse a explicar con detalle la situación del país, de la educación y el magisterio? AMLO repite mucho: “el que no debe nada teme”. Él sabe que los “figurones de la política” siempre se esconden del pueblo y él es el pueblo que “manda obedeciendo”. Obvio los manifestantes de la CNTE se han sentido agraviados desde hace muchas décadas y se mantendrían muy críticos, pero ahí era oportuno demostrar la capacidad para convencer. Y creo que perdió esa oportunidad el presidente para demostrar al mundo, también a los maestros, su capacidad.

4. Hace 50 años leí en el libro de Gastón García Cantú (El socialismo en México) acerca del asesinato o fusilamiento del líder organizador de campesinos de Chalco, Amecameca y varios pueblos más, Julio López Chávez. (o Chávez López, según escuela secundaria de Chalco) por órdenes de Benito Juárez; luego me he encontrado con no menos de 10 trabajos acerca de este salvaje homicidio contra esa gran personalidad que había creado un gran movimiento de oposición al gobierno de Juárez reclamándole que estuviera entregando las tierras comunales de los campesinos a los grandes terratenientes. La acusación del gobierno de Juárez contra López Chávez fue el de levantado, revoltoso, anarquista y Juárez –como un gran dictador, un déspota- lo quitó del camino fusilándolo.

5. Un año antes, en 1867, Juárez ordenó el fusilamiento del invasor emperador Maximiliano y sus falderos, Miramón y Mejía. ¿Cuántos más murieron fusilados por órdenes del presidente Juárez? Yo, como no soy un pequeño burgués que defienda a todos por igual y sólo lo hago por los muy honestos luchadores sociales, mantengo entre mis grandes héroes a Julio López Chávez que luchaba junto a los campesinos y no dejo de condenar a sus asesinos encabezados por Juárez. Claro, este personaje después de ganar la histórica batalla contra el imperio, aparecía en el mundo como un gran héroe; fue por eso que, sin miramiento alguno mando fusilar al gran líder social de por lo menos mil campesinos. Así pudo su gobierno satisfacer a los grandes terratenientes destruyendo todas las tierras que se trabajaban en comunidad. (28/VIII/21)

