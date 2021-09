Foto de risa del anticomunismo del PAN en “Carta/Madrid”. ¡Se eliminará la gran propiedad!

Pedro Echeverría V.

1. ¡Nadie podrá parar el comunismo y la igualdad!, aunque tarde un poquito. ¡La humanidad no puede aguantar más tiempo que unos pocos concentren la gran propiedad, las riquezas, el poder, mientras el 90 por ciento de los pueblos mueren por pobreza, miseria y hambre! El anticomunismo nuevamente se manifiesta con desesperación ante el permanente avance de China, Rusia, India, Irán y hoy Afganistán. ¿Han advertido al fin el derrumbe de los EEUU y su búsqueda desesperada de una nueva estrategia –eso fue Trump, eso es Biden- que no sale, porque el destino del imperio está trazado?

2. En México nunca ha habido, no hay un gobierno de izquierda; el de López Obrador es apenas de Centro, como fue el PRI décadas antes del salinismo, mismo que se colocó en 1982 en la derecha extrema, junto al PAN. Son tan atrasados mentales esos panistas que ven a López Obrador como un comunista; no ven que cuando inevitablemente llegue el comunismo lo único que les va a quedar es correr apresuradamente a rezar en los rincones de sus templos u hogares. Huirán porque los chinos y los rusos vienen muy gruesos; nosotros en México sólo esperamos que los yanquis se rindan, ¿ya lo están haciendo?

3. Ya veré (sonriendo mucho) cómo los Abascal, los viejos cristeros, los creadores del Yunque, los fundadores e hijos del PAN, los multimillonarios, corren a defender sus grandes propiedades. Nosotros, precedidos de una investigación, les diremos que de sus diez residencias y diez fábricas, escojan una de las que más les gusten y las nueve restantes serán repartidas; que no escojan las más grandes porque estarán prohibidos criados o empleados para limpiarlas, las esposas tendrán que trabajar fuera del hogar y los pequeños a las guarderías. O sea, la libertad burguesa tan usada por ricos, se transformará en libertad para todos.

4. ¿En eso consiste la libertad, no? Que todos, toditos, trabajen y que todos, toditos, tengan los ingresos necesarios para vivir; que todos, toditos, tengan dinero para viajar, para divertirse. Que todos tengan hogar, escuelas, centro de salud para toditos, ninguno particular porque no habrá clases sociales. El problema ha sido siempre el dominio imperialista mundial en política, producción y comercio, pero si China sigue dominando como hasta hoy, las relaciones comerciales pueden ser muy directas y claras. ¿Puede alguien imaginarse que sean los mismos obreros, trabajadores o empleados, los que en asambleas decidan?

5. Todo el asunto de la ideología se reduce a la educación. Durante toda la vida nos han dicho que toda la verdad es la que nos enseñan en el hogar, la iglesia, la escuela, la sociedad, la política, sin darnos cuenta que es la misma ideología del poder que consiste en la defensa de la propiedad, en la acumulación de riquezas y privilegios en manos de las mismas familias. El comunismo –por el contrario- aconseja reflexionar críticamente cada pensamiento que nos ha dominado en la vida explicándonos el por qué. Por ello cuando veo las caritas desesperadas de los panista, sólo me da mucha risa, esperando que el comunismo los coja inconfesados. (3/IX/21)

