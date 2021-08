En el gobierno que rodea a AMLO: expriístas, expanistas o inexpertos; ¿Con quién limpiarlo?

Pedro Echeverría V.

1. Escribe, al parecer sorprendido, mi muy admirado Julio Astillero que “El presunto nuevo presidente de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, tiene un historial político relacionado con la derecha, específicamente con los ámbitos de Felipe Calderón y Margarita Zavala”. Luego da datos del historial de ese señor que durante todos sus años ha vivido cobijado en la derecha y el panismo corruptos. Sabe Julio que si no se hubiese disciplinado a los derechistas y ultraderechista, lo hubiese hecho con los centristas, hoy muy derechistas del PRI. No tenía otra salida el muy oportunista Rodríguez que nació en la derecha y actuará conforme a ese ideal; tampoco otros miles de “Rodríguez” que no tenían para escoger, sobre todo en salarios contantes y sonantes.

2. México es una nación de derecha, aunque los emocionados de izquierda –en medio de nuestra desbordante alegría de nuestros actos- gritáramos que el pueblo estaba con nosotros exigiendo la libertad y la igualdad. Nada de eso, a mí siempre se me trabó la lengua decirlo consciente de que el pueblo ha actuado con lo que le enseñan los medios de información, la iglesia, la escuela y sus programas, sobre todos los padres de los niños. Con lo que aprende del futbol, de las telenovelas, del individualismo de la vida cotidiana. La izquierda hizo poco y el centro lópezobradorista casi nada para una educación política que ayude a contrarrestar la terrible propaganda de la derecha que está en todos lados. Me agradaría que piensen el significado de la lucha de clases, la batalla contra la opresión, contra la desigualdad y la acumulación.

3. Olvida Julio Hernández que la izquierda en México, la que luchaba por el socialismo –la de los años sesenta y setenta- dejó de existir, sobre todo cuando en 1977 Reyes Heroles y López Portillo compraron a los más blandengues y oportunos con diputaciones y privilegios. En el país hoy sólo existe el centro o socialdemocracia –encabezado hoy por el presidente López Obrador- además de la derecha y la ultraderecha. Además la izquierda real de aquellas dos décadas jamás aceptó algún poder del Estado porque sus esperanzas las cifraba en una transformación radical del sistema capitalista. Ese es el motivo por el cual el gobierno de López Obrador está lleno de expriístas y expanistas –que aunque en sus tiempos fueron muy corruptos- para AMLO no habían de otra: o expriístas, expanistas o nuevos con escasa experiencia.

4. Los izquierdistas que seguimos a diario –con la experiencia de la revolución cubana- las guerrillas de América Latina, esperanzados en una gran revolución, nos quedamos, como dicen por ahí: “pitando en la lona” derribados por la llamada democracia electora burguesa. El triunfo electoral de Allende en Chile en 1970 demostró que este camino era posible, pero su aplastamiento en 1973 por los militares de Pinochet y los yanquis, demostró que era equivocada y tramposa la vía electoral. Allende trató de hacer transformaciones en serio en su país, pero los yanquis demostraron una vez más que había que pedir permiso para todo. El imperialismo demostró con Chile: a) que todas las guerrillas serían asesinadas y que con el triunfo electoral nadie podría hacer reformas o cambios radicales perjudiciales a los EEUU.

5. Con base en ello entiendo la posición política del presidente López Obrador: a) Quiere hacer algunas reformas o cambios que lo llevan a merecer esto de “gobierno de la IV Transformación; b) pero tiene un miedo terrible a hacerlos porque el imperio y los millonarios mexicanos podrían derrocarlo como a Allende. La gran burguesía mexicana es muy poderosa; acepta cambios mínimos en el papel y discursos que puedan desaparecer en poco tiempo. De ninguna manera aceptará el aumento de los salarios mínimos al doble, la liberación total de los presos pobres y miserables, la expropiación de capitales por necesidad pública, el pago de impuestos multimillonarios que se deben o el encarcelamiento de grandes ladrones y asesinos. Dice la burguesía a AMLO: "con nuestro permiso, aceptaremos reformas, pero no muchas". (5/VIII/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26