Hemos participado en mil marchitas de cinco mil y las mil veces los gobiernos se han reído de ellas

Pedro Echeverría V.

1. En 60 años de actividad política he participado –esencialmente en la CDMX- en miles de manifestaciones porque creí siempre que era el camino seguro para el desarrollo de la conciencia de clase, la lucha justa por los derechos y la batalla que nos llevaría a la revolución social. Marché muchas veces indistintamente, también junto a las mujeres, homosexuales, por sus derechos y con cualquier grupo que reclamaba derechos o justicia al gobierno. Para asistir a ellas incluso pedí permisos varias veces en mi trabajo en el magisterio. En los primeros 30 años las manifestaciones eran como una fiesta por la llamada democracia, pero luego –al ver que nunca nos hacían caso- comencé a pensar si servían realmente para algo.

2. Tardé muchísimos años en darme cuenta y para concluir: para que los gobiernos no se burlen de nosotros, nuestra protestas contra el poder en la CDMX tienen que ser de más de 100 mil combativos luchadores sociales apoyadores y nuestra estrategia de movilización tienen que garantizar la continuidad para obtener buenos resultados; las marchitas y plantones de 20 mil sólo hacen reír a los gobiernos y, peor, si parecen procesiones religiosas bien disciplinadas. Control total: con el pretexto tramposo de “cuidarnos”, para que no nos agredan, los gobiernos comenzaron a exigir “permisos o avisos de marcha con días y horas” y a colocar en lo largo de las manifestaciones, filas de policías “cuidadores”.

3. Pienso en Ayotzinapa, Mactumactza, las normales rurales, que no les resuelven sus demandas a pesar de estar en manos del gobierno; en los estados de la República, con las marchas o mítines de 100 o 200 personas que son la burla de funcionarios. Lo seguro es que estos sujetos gobiernistas aprovechan “la paralización” para servirse unos tragos en tanto se regresa a la normalidad. Todo ello ha sucedido en mis 60 años de experiencia. Nos hemos dejado guiar por el inmediatismo de la protesta para desahogar nuestro enojo o repudio sin preparar una gran batalla tumultuosa, grande, contra el poder; son las únicas que les causan preocupación o los obligan a negociar buscando que no se repitan. Cuando su repetición, continuidad, crecimiento, debe ser nuestro objetivo.

4. En la historia de las luchas sociales en México sólo la Coordinadora (la CNTE) se ha movilizado por más de 40 años y lo ha hecho cada año durante meses continuos. Nadie más: ni estudiantes, ni obreros, ni campesinos, ninguna organización de ferrocarrileros, electricistas, telefonista, estudiantil, se ha mantenido por años en las calles y luchando con mucha combatividad. Sin embargo, en sus 40 años lo único que ha logrado la CNTE es permanecer con alrededor de10, 000 (diez mil) seguidores efectivos y el control de una cuatro secciones sindicales. Con esa fuerza y permanencia de 40 años, ¿por qué la CNTE no ha podido derrotar al sindicalismo gobiernista (o charro) que sigue dominando con mucho dinero a un millón y medio de profesores?

5. Otra vez, debo repetirlo para que no se olvide: todo es problema de fuerza y de dinero. Quien controla la fuerza militar o policiaca, así como los miles de millones de pesos, controla todo. Si nosotros por nuestra educación política, por nuestra ideología, tuviéramos la organización permanente de todos los de abajo no le quedaría otro camino a los opresores que respetarnos o renunciar. Pero tampoco hay que olvidar que la prensa, la radio, la TV, toda la ideología, están al servicio del poder capitalista. ¿Cómo entonces, en vez de acciones de mil personas organizar a 100 mil? El único camino es la educación política; no la que se enseña en programas escolares de gobierno, sino en la educación ideológica clasista que analiza y propone rumbos. (5/VIII/21)

