Las condiciones revolucionarias para la liberación y transformación de cualquier país

Pedro Echeverría V.

1. Recuerdo que hace unos 60 años me decían y repetían para mí aprendizaje que: “Solo hay condiciones revolucionarias en un país cuando la clase dominante y los gobiernos ya no puedan controlar al pueblo y, que al mismo tiempo los trabajadores ya sean incontrolables y estén en las calles exigiendo ‘que se vayan todos al carajo o a la cárcel’”. Desafortunadamente hoy sucede lo contrario: los más ricos se hacen millonarios, los gobiernos roban y asesinan sin castigo y el pueblo –aunque sea cada vez más miserable- prefiere el fútbol, el trago y los artículos de belleza. Por ello lo único que hay para el pueblo es la mentira, las ilusiones y los procesos electorales que engañan y entretienen.

2. Las “condiciones revolucionarias” no se pueden crear por decreto, por la inteligencia o por buena voluntad. Me explicaban entonces que el mismo Marx decía que en los países atrasados era imposible una revolución socialista o igualitaria y que ésta sólo se podría dar en los países capitalistas desarrollados. Habló Marx de “Revolución Comunista”, no de cualquier revolución como luego fue la rusa, la mexicana, china, cubana, nicaragüense, que por su grado de desarrollo no tenían una industria fabril y menos proletariado con conciencia de clase. Aunque el fracaso de esas revoluciones fue esencialmente porque el capitalismo se fortaleció y bloqueó con su política, su economía y sus armas cualquier avance.

3. Marx, con su enorme investigación que se convirtió en su voluminoso libro clásico, El Capital, esperaba una gran transformación igualitaria en países capitalistas del alto desarrollo como Inglaterra, Francia, Alemania, EEUU (en perspectiva), pero no se dio la revolución. Esos países siendo algunos pequeños imperios, se fortalecieron en grande con las guerras mundiales y se integraron como explotadores al mundo imperialista. Las dos guerras (1914-19 y 1939-45) fueron al parecer determinantes para cambiar el rumbo del mundo que Marx anunciaba en la segunda mitad del siglo XIX porque no se podía prever en su máxima dimensión al “Imperialismo como fase superior del capitalismo”, como escribiera Lenin en 1916.

4. Sólo hasta 1945, al concluir la Segunda Guerra, se pudo ver con enorme claridad que EEUU sería el “dueño” del mundo; desde entonces cualquier país de los cinco continentes tenía la obligación de respetar al país yanqui, sobre todo al fijar a la ONU, la OEA, OTAN y demás, en su territorio y países bajo sus órdenes. Ningún país pudo desarrollarse con independencia y todos aquellos gobiernos (sobre todo de América) que se declararon en algún momento “antiimperialistas” fueron derrocados o se le crearon dificultades para estar siempre en crisis. El peor ejemplo fue el bloqueo a Cuba por 60 años, el boicot a Venezuela, el derrocamiento de Allende en Chile, las intervenciones yanquis en Nicaragua, Haití, Guatemala, Dominicana, Panamá, etcétera.

5. Podría demostrarse que en América –que es el continente que más o menos conozco políticamente- no ha habido condiciones revolucionarias desde 1945 por causa de la dominación imperialista y por el muy bajo nivel de conciencia revolucionaria de los pueblos. En la década de los sesenta viví ilusionado como casi todos los jóvenes, -por falta de entendimiento real del marxismo- con el triunfo de la revolución cubana y la lucha guerrillera antimperialista en unos 10 países de América. No vi que las revoluciones no era un asunto de entusiasmo o buena voluntad; sino de condiciones concretas de desarrollo de la conciencia a partir de muchas batallas y el desplome de los países imperialistas encabezados por EEUU. (22/VII/21)

