En México, ¿una política obligatoria del pueblo mayoritario, la impedirían empresarios y yanquis?

Pedro Echeverría V.

1, México es un país de 125 millones de pobres, 4.5 de clases medias y medio millón de poderosos empresarios y políticos millonarios. Desde nuestra Independencia del imperio español, es decir hace 200 años, México ha sido gobernado por minorías de los más poderosos, en tanto esas inmensas mayorías de esclavos, siervos, proletarios, trabajadores, sus hijos, nietos, toda su descendencia, ha construido con su trabajo el país mientras sufre opresión, explotación, pobrezas, miserias y hambre. En política desde entonces la clase rica ha ejercido una terrible dictadura sin hacer concesión alguna; es la causa por la que esa clase dominante impuso la costumbre de mandar y a los oprimidos la costumbre de obedecer.

2. Hoy, 2021, el gobierno centrista del presidente López Obrador –buscando acabar o frenar todas las políticas de fraudes, robos, saqueos, (de compras y de ventas) que durante décadas han practicado todas la instituciones mexicanas y extranjeras- se ha tenido que enfrentar con comerciantes o productores de medicinas y negociantes de otros productos que con chantajes sólo venden o sólo compran con las antiguas concesiones o precios. En el caso de las medicinas que son de vida o muerte, pregunto: ¿Por qué no usar al ejército, la marina, policías, para rodear las distribuidoras y obligar a los dueños a cumplir? ¿Por qué no hacer lo mismo con alimentos o productos directamente ligados con la vida?

3. Hemos vivido, el pueblo ha sufrido 200 años de dictadura de una clase social, la opresora; ¿No es tiempo, no basta la cobardía de centurias, para al fin liberarnos? Como pensaría y diría hace más de 300 años el filósofo De la Boeti: ¿no nos hemos dado cuenta que somos el 98 por ciento de la población y que ellos –los opresores- no representan ni al uno por ciento y que por lo tanto los podemos aplastar? Claro me dirían que olvido la ideología siempre subordinada de la familia, la escuela, la iglesia y la propaganda de los medios de información que gritan cada segundo: obedece a los empresarios, respeta al gobierno, sigue la sumisión de la escuela, agradece a dios que estás vivo, sigue los consejos de los medios de información.

4. Pero la clase opresora también dejó leyes, constituciones, abogados y un sistema de justicia bien organizado contra los trabajadores. No es cierto que primero haya que obedecerlas para cambiarlas; hay que oponerse a ellas y cambiarla de acuerdo a los intereses de las mayorías. ¿Cómo una revolución absolutamente burguesa como la mexicana (copiada por los legisladores de la francesa y de la estadounidense), reformada por 100 años de gobiernos de la burguesía, puede representar los intereses de los trabajadores? Es abominable que se sigan imponiendo esas leyes burguesas que obviamente están contra las mayorías del pueblo. Por ello pienso que el pueblo -98 por ciento- debe imponerse a ese uno por ciento que manda y domina en todo.

5. ¿Cómo dejar morir de cáncer y demás enfermedades peligrosas a miles de seres humanos porque los grandes fabricantes, explotadores, negociantes millonarios así lo quieren? Al carajo con las leyes, instituciones, abogados que protegen a los millonarios y que se salven las vidas del pueblo. Que se dejen de chupadas placenteras los legisladores, políticos y partidos y que el 98 por ciento del pueblo ejerza su mayoría. Que el gobierno deje de estar jugando a la democracia de los ricos y se prepare para sacar al pueblo a las calles para resistir a los millonarios mexicanos y cualquier invasión yanqui que seguramente está lista para actuar. Después de 200 años de sufrir carencias, aquel pueblo cobarde al fin dijo basta y se ha puesto a caminar hacia su liberación. (23/VII/21)

