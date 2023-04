¿Después de 47 años publicando, será ahora mi punto final?

Pedro Echeverría V.

Han transcurrido 12 días –como nunca me había pasado desde 1976 (hace 47 años) me inicié en Excélsior- que no escribo artículo alguno. Me pregunto reflexionando: ¿Qué tal si estoy muerto y sólo hago como que escribo y es sólo una ilusión? ¿Qué tal si a los que les envío mis artículos ya no existen? ¿Qué tal si la página de “Aporrea” -que siempre me publicó y archiva 1,600 artículos publicados desde 2003- nunca ha existido? ¿Y si me engaño al pensar que existe una prensa libre que no es real? ¿Qué tal si mis artículos son despreciables porque están contra todos los gobiernos y políticos que sólo acumulan dinero y poder, así como los grandes empresarios? ¿Sería acaso un “escritor invitado” si me dedicara a halagar a López Obrador y seguidores, por un lado, o, a la llamada oposición por otro, silenciando -aunque se disfracen con palabras- que son lo mismo: tan corruptos los unos como los otros? En fin, todavía creo que he publicado en unos ocho periódicos impresos, pero hoy ninguno se atreve. (2/IV/23)

