¿La campaña contra Nicaragua es por los mismos enemigos de Cuba, Venezuela y México?

Pedro Echeverría V.

1. La derecha anticomunista y sus ciegos seguidores, nunca descansa. Ayer instrumentó campaña tras campaña contra la URSS, China, Vietnam Cuba, Venezuela; maniobras encabezadas por los EEUU con sus dólares repartidos en todo el mundo, de manera particular entre los empresarios dueños de todos los medios de información. Hoy les toca lanzarse contra Nicaragua, país con 6 millones de habitantes cuyo producto interno (PIB) se ha elevado desde que triunfó su revolución en 1979 y su distribución “por cabeza” ha subido al mismo ritmo que su PIB global. Sólo hay que ver las estadísticas publicadas con amplitud.

2. ¿Puede olvidarse acaso que a Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, siempre fueron tratados por los grandes empresarios y los gobiernos como “dictadores” y que es lo mismo que hacen contra el presidente Ortega de Nicaragua, incluyendo además al presidente López Obrador de México? Les basta a los sabuesos con escuchar una o dos críticas contra los gobernantes yanquis o contra sus lacayos grandes burgueses de países, para catalogarlos como dictadores. Castro y Ortega llegaron al gobierno por la vía revolucionaria; Chávez y Maduro por la vía electoral; lo que importa al imperio es que se pongan bajo sus botas.

3. Nicaragua es un país con cerca de seis millones de habitantes (Chiapas, un estado, tiene 5.2 millones) luchando y defendiéndose de un gigante asesino –los EEUU- con 350 millones de pobladores, que es al mismo tiempo el país con más dinero, más tecnología, más armas y acostumbrado a organizar guerras e invasiones contra los países que se indisciplinan y cuentan con muchas riquezas para saquearlos. La revolución nicaragüense acabó en 1979 con la dictadura de 47 años de la familia Somoza (Padre y dos hijos en la presidencia) impuesta por los EEUU . El yanqui, de gobiernos invasores y asesinos, ha perdido el saqueo y el robo a Nicaragua.

4. Yo, como enemigo de todos los gobiernos del mundo, como combatiente por seis décadas contra el capitalismo, no defiendo al presidente Daniel Ortega de Nicaragua ni a nadie; pero sí me interesa combatir contra los grandes empresarios y los medios de información que buscan engañar y confundir más a la población. ¿Por qué los explotadores y ladrones capitalistas acusan de dictadores a gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, incluso a López Obrador, y a quienes no lamen la bota yanqui o buscan servir a su pueblo? Hoy en México se siguen haciendo negocios capitalistas, pero están vigilados. ¿Cuándo enterraremos el capitalismo? (9/XI/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

