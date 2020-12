López Obrador heredó el centrismo de Cuauhtémoc y Porfirio, por ello todos caben en Morena

Pechev

1. El PRI, durante su larga dictadura de clase política –debería decirse desde que Carranza se hizo cargo del gobierno en 1917 decretando la Constitución- ejerció un dominio total en México moviéndose en tres posiciones: izquierda, centro y derecha, según conveniencia del momento. Aunque toda revolución siempre ha tenido como objetivo principal destruir el sistema de explotación y opresión, en México no se registró la fuerza para tanto y sus dirigentes, esencialmente de clases medias (Madero, Carranza, Obregón, Calles), nunca tuvieron un pensamiento revolucionario consecuente porque desde entonces el modelo yanqui dominaba sus mentes, su pensamiento, su ideología. Nunca pudo rebasar la revolución su carácter burgués. El marxismo y el anarquismo no alcanzaban desarrollarse en México.

2. Un siglo después, a pesar de la mucha lectura que se ha concentrado en una minoría autodidacta –casi insignificante- el desarrollo ideológico logrado por la burguesía -con el poderoso apoyo de la iglesia, la escuela, las universidades, es aplastante en México. En la izquierda –sin posibilidad alguna- nos hemos quedado “pitando en la loma, en la lona o en la luna”. Por el contrario los gobiernos centristas y derechistas han sido mayoría total desde 1917 porque las iglesias, las familias y las escuelas –usando con mucha inteligencia y efectividad muchos millones de pesos en medios de información- han logrado un dominio total. Desde 1917 todos los gobiernos (llamados del PRI desde 1929 hasta López Portillo (1976-82) fueron de CENTRO; a partir de De la Madrid (1982-88) de derecha en alianza con el PAN.

3. La renuncia de Cuauhtémoc y Muñoz Ledo al PRI en 1986 fue porque este partido dejó el CENTRISMO Y tomó definitivamente la vía derechista o el neoliberalismo; fue la reafirmación del “centrismo” de los renunciantes, nunca el camino de la izquierda radical que desde 1977 se declaró antielectoral al denunciar que esa reforma política de López Portillo era una trampa de la burguesía. Lo que sucedió es que los partidos oportunistas que navegaban con la bandera de izquierda (PMS, PMT, corderistas, PST, etcétera) vieron la oportunidad para hacerse legisladores, diputados, senadores, líderes de partido, tener altos salarios y subsidios. Así surgió en 1989 el centrista PRD. Por ello es de pésimo mal gusto, enorme ignorancia, llamarle izquierda o centro-izquierda a Morena o lo que fue el PRD, que son de CENTRO.

4. Por ello López Obrador es un político de centro que combate contra la derecha, la ultraderecha y el conservadurismo. No es un liberal del siglo XIX al estilo Juárez, Melchor Ocampo que dieron paso al capitalismo mercantil, pero sí un liberal enemigo del conservadurismo representado por el PRI y el PAN ubicados en la derecha y ultra conservadurismo. Los priístas expresidentes Lázaro Cárdenas y Echeverría Álvarez coquetearon con el discurso de izquierda y de tercer mundo, pero jamás dejaron de ser centristas. Incluso esa posición de centro del PRI les permitió varias décadas manipular a la derecha y la casi inexistente izquierda apoyando y desapoyando a los empresarios y al imperialismo yanqui. Castro, Chávez, Morales, se manifestaron de izquierda condenando siempre a los yanquis.

5. Por ello en el gabinete de López Obrador y en Morena todos caben: personajes claramente panistas de ultra derecha, empresarios asesores de élite, derechistas como el canciller Ebrard y el presidente de Morena, destacados priístas sin autocrítica. Pero también militantes que antes fueron de izquierda y hoy son reformistas. Con AMLO todos caben, no importa la ideología, la concepción política, siempre que traigan votos. Obviamente el general Cienfuegos y García Luna –aunque tuvieran mucha fama y mucha lana- no podrían ser candidatos. AMLO ha exhortado a sus seguidores a no cometer más errores que luego causen arrepentimiento y provoquen lloro vergonzoso. ¿Puede olvidarse acaso el ejemplo Lily Téllez, la panista disfrazada que vomita todo contra el lópezobradorismo? (10/XII/20)

