Dictador no es el que gobierna 20 o 30 años, sino el que gobierna a favor de los ricos y la corrupción

Pedro Echeverría V.

1. La democracia electoral es la dictadura disfrazada de la burguesía, de la clase dominante. Nació para acabar con la monarquía hereditaria en la que no había partidos, parlamentos, elecciones; la misma burguesía instaló la llamada democracia desde hace 250 años, por lo menos; organizó su nueva dictadura de políticos de partidos y tres poderes absolutamente controlados. Organizó la escuela, las universidades y sus programas y, desde allí, los cuadros de la burguesía que se encargarán del poder político y económico. En México el llamado pueblo sólo ha servido para trabajar, así como ser acarreado a votar con el fin de legalizar el sistema “democrático”.

2. Desde hace 10 años se inició una gigantesca campaña contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, quien asumió el cargo en 2007. Nicaragua es un pequeño país centroamericano con poco más de cinco millones de habitantes; fue sometido por la familia Somoza mediante una feroz dictadura protegida por décadas por los EEUU; pero llegaron los guerrilleros del sandinismo, hicieron una gran revolución y derrotaron a Somoza y a los yanquis en 1979. Desde entonces se instalaron gobiernos sandinistas muy tibios, muy negociadores, hasta que llegó Ortega que buscó radicalizar las medidas para sacar no de la pobreza, sino de la miseria a ese pequeño país.

3. No conocí ese país ni he contado con la suficiente información analítica, reflexiva, seria. Pero yo, habiendo conocido profundamente la revolución cubana, a Fidel Castro y toda la gigantesca campaña que se desarrolló en su contra los primeros 10 años, campaña en los medios de información encabezada por EEUU, la OEA, la ONU, la campaña contra Ortega de Nicaragua hasta me parece pequeña. El colmo: miles de intelectuales que viajaban a Cuba lamiéndole las botas a Fidel, se sintieron mal porque un intelectual cubano de su grupo fue castigado por hacer negocios, entonces de la noche a la mañana, todos se convirtieron en enemigos de Fidel.

4. Conviene un repaso histórico: no olvidarse que antes que apareciera la propiedad privada, los gobiernos y el Estado, la comunidad era coordinada por los más viejos; pero, sin ir tan lejos, en la actualidad ha habido comunidades en los pueblos más pequeños y más apartados de la llamada “civilización”, en las que las personas viejas, experimentados y sabias, cuentan con el mayor respeto entre los habitantes. Estos nunca fueron electos en democracia burguesa, ni se contabilizaron los años de su influencia. Los viejos siempre fueron honestos, nunca acumularon riquezas como hoy, porque sólo buscaban servir a la comunidad.

5. Por ello no olvidar que las confrontaciones por dominar surgieron junto a la propiedad privada; nació eso que se llama ambición por controlar y tenerlo todo, es decir, el deseo de dinero y poder. Es lo que ha movido a todos los gobiernos en los últimos siglos. En otro artículo pedí a Ortega un informe político y económico comparativo de los últimos 40 años en Nicaragua. Pero dado el odio que se ha desatado contra él resulta muy difícil que alguien lo publique sin quitarle o ponerle. He escuchado intervenciones antimperialistas de Ortega de los tiempos de Hugo Chávez. ¿Por qué nmo sigue el ejemplo de Fidel que pronunció 20 grandes discursos en la Plaza de la Revolución? Pero lo importante es reflexionar y no tragarse la información de los EEUU. (3/III/23)

