El papa, AMLO, los empresarios, claman por los pobres, pero todo queda -como siempre- en demagogia.

Pedro Echeverría V.

1. Los periódicos de México informan en altas columnas que el papa Francisco recibió hoy en el Vaticano a un grupo de empresarios mexicanos y les recordó la importancia de “poner en primer lugar el bien común” y “dejar de lado la lógica mundana del yo, del éxito, del dominio y del dinero”. Dijo: “Les repito la frase que se dice en México, “mi casa es su casa”; y es que “para todos los católicos, el Vaticano también es como su casa; es un lugar en el que los hijos de la Iglesia pueden encontrarse y alabar a Dios en familia”. ¡Queda en simples llamados; todo queda igual!

2. “Estamos perdiendo –añadió el papa Francisco- el sentido de ser familia, de respetarnos y tolerarnos aún con nuestras diferencias y dificultades”; por lo que “el capital más importante que podemos tener es el capital espiritual”. Por ello, “cuando el Señor toca nuestros corazones, ampliamos nuestra mirada y somos capaces de ver a los necesitados y de cuidar la creación; somos capaces de poner en primer lugar el bien común, el nosotros propio de una familia, para dejar de lado la lógica mundana del yo, del éxito, del dominio y del dinero”.

3. Estoy totalmente de acuerdo en ese tipo de reflexiones y llamados que desafortunadamente de nada sirven; se parecen mucho a algunas frases que el presidente López Obrador suele hacer, pero que nadie le hace caso. En México dicen: “son como llamadas a misa” del que todo mundo se ríe. En lugar de llamados piadosos a empresarios y políticos que nunca dejan de robar y asesinar, lo correcto sería que los llevaran a los 500 a prisión y sólo quedarían libres al devolver el 100 por ciento de lo robado, además de cumplir con el castigo por haber causado muertes y asesinatos.

4. Mucha de la blandenguería del presidente AMLO parece haberla aprendido de alguna religión; pero olvida que no está en una iglesia sino en un país con 80 por ciento de sus habitantes viviendo en la pobreza, la miseria y mil enfermedades curables. ¿No le dará vergüenza a AMLO decir que se ha acabado la corrupción, ha aminorado la miseria, se ha atendido eficientemente la salud, la educación, los salarios, lo de los estudiantes de Ayotzinapa, mil problemas más? El equipo de gobierno de AMLO y su partido desde hace años fue penetrado por el PRI y el PAN.

5. Quien busca cambiar las cosas en serio debe entender que nada es importante si no se destruye el capitalismo, si no desaparece la desigualdad económica, política, social. No es un problema de si los seres humanos son buenos o malos, sino ir al fondo de cada uno de los problemas para entender cuál es la causa profunda. El Papa, como López Obrador hablan y hablan teniendo razón la mayoría de las veces, pero han pasado siglos y los papas y todos los gobiernos de México siguen viviendo como clases poderosas que al prometer y no cumplir hacen mucha demagogia. (17/Feb/23)

