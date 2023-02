La izquierda en el mundo fue destruida por la burguesía, la socialdemocracia electoral y el imperio

Pedro Echeverría V.

1. Los que militamos décadas, 20, 30, años, en organizaciones trotskistas, maoístas, de espartacos, anarquistas; que luchamos contra la burguesía y el imperialismo yanqui, que nunca aceptamos el sistema electoral, que apoyamos y participamos en huelgas, mítines, manifestaciones y bloqueos en los sesenta, setenta, ochenta, sí fuimos izquierdistas. Los que participaban en algunas protestas, pero apoyaban votando en el sistema electoral, los llamábamos con desprecio “socialdemócratas” o capitalistas, porque ellos combatieron el marxismo, el anarquismo y las ideas socialistas radicales. López Obrador ha dicho muchas veces que no es de izquierda ni Morena lo es.

2. ¿Qué hacíamos, además de apoyar huelgas, repartir propaganda, pintar consignas y gritar contra la burguesía y el imperio? Agitar las ideas donde estuviéramos y buscar formar grupos de apoyo a luchas de abajo. ¿Con qué dinero contábamos para imprimir volantes, viajar a los estados, organizar actos? Con ningún cinco; sólo con nuestras cuotas a la organización y nuestro propio dinero. Por ello nuestro trabajo fue siempre muy pobre; no solo nunca tuvimos para regalar, sino que esperábamos que nos den para nuestro pasaje en autobús. Obvio, si hubiésemos contactado, coqueteado con la burguesía, con los empresarios, las organizaciones hubieran crecido.

3. En Morena sólo conozco a dos que fueron militantes en la izquierda marxista en aquellas dos décadas (Taibo, Bartra), la mayoría son nuevos, ex militantes del PRD, del PRI, del PAN y otros partidos organizados por la misma clase dominante. ¿Y López Obrador? Nunca estuvo en la izquierda; militó varios años en el PRI hasta que Cuauhtémoc Cárdenas (socialdemócratas como Muñoz Ledo, Ifigenia) en 1988 lo invitó a ingresar a sus filas. Pero un año antes AMLO se había destacado como el más importante luchador social del PRI, al encabezar a los petroleros y a los tabasqueños en varias caminatas; sin embargo, su ideología nunca se opuso al capitalismo.

4. La diferencia entre socialdemócratas e izquierdistas era que los primeros luchaban por “reformar”, hacer “justo” al capitalismo; los segundos por destruirlo buscando construir un sistema social igualitario. Los socialdemócratas –dentro del capitalismo y con apoyo empresarial- han logrado gobernar en dos o tres decenas de países en los últimos cien años, logrando algunos cambios que han adornado la explotación y la acumulación capitalista, manteniendo a la inmensa mayoría de la población en la pobreza y miseria. Los izquierdistas lograron revoluciones como la rusa, la china, la cubana, la nicaragüense, que no pudieron levantarse frente a la fuerza del poderosos capitalismo mundial.

5. Los izquierdistas que no se vendieron a ningún gobierno o partido, casi no existen en México. A los sedicentes de izquierda en 1977, el PRI les dio muchos privilegios y cargos políticos. López Obrador –que nunca lo fue, nada sabe de las izquierdas, de las represiones, las cárceles y asesinatos en ese campo. Él hizo un magnífico trabajo en Tabasco, pero sin adoptar los principios de clases sociales y lucha de clases. Hoy habla de liberales y conservadores sin explicar lo que ha sido la explotación y el despojo capitalista que nació junto a Juárez y los liberales. ¿Quiénes son los súper millonarios de hoy si no los hijos, nietos y parientes de quienes hace 100 años oprimieron y asesinaros a la población? (7/11/23)

