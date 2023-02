Las encuestas son una farsa porque no se pueden probar, pero ayudan en campaña a los que pagan

Pedro Echeverría V.

1. Las encuestas son una propaganda efectiva para los candidatos que pagan más, los que entregan más dinero a casas encuestadoras y a empresarios de la TV. El 99 por ciento de los campesinos, obreros, pobres y miserables, jamás han sido encuestados acerca de las políticas del gobierno o los candidatos de partidos. Quizá sí, a algunos empresarios y políticos, a algunos personajes intelectuales o encumbrados con peso de opinión. Pero son realmente algunos, porque lo que publican y difunden los medios de información, sólo beneficia a los candidatos que han logrado arrancar mucho dinero a empresarios y al gobierno. Todos “los resultados” de las encuestas tienen que ser publicados, sino no cumplirían su función.

2. ¿Por qué determinados candidatos –sin que los conozca la población, sin saberse nada de ellos- si son honestos, que piensan, cuán es su historia, salen muy arriba en las encuestas, como si ya tuvieran en la bolsa el cargo? El dinero, el que manda en la sociedad capitalista, es el que taladra en todos los casos. Muchos tontitos comenzamos a pensar “a quien quiere el pueblo”; sin embargo, la realidad es que “el pueblo” tiene que esperar a los visitadores de domicilio de cada partido quienes se encargarán de entregar regalos, dinero, propaganda y acompañarlos a votar. La escuela electoral del PRI, que duró 70 años, sigue vigente, aunque discursos, palabras, formas y caras, hayan cambiado. ¿Cómo acabar con más de dos siglos de dominio sin una revolución?

3. Me río fuerte, a carcajadas, cuando veo qué partidos, así como candidatos, van arriba o van abajo; significa que las casas encuestadoras reciben mucho más dinero de los de arriba que los de abajo. Igual sucede con las declaraciones de personajes que han estado encumbrados: veía que el extremadamente corrupto expresidente Fox halagaba a Lily´Téllez, precandidata del PAN, que me hizo pensar en aquella frase mexicana: “No me ayudes compadre” porque aparece abrazada por un desfalcador. Pero luego pensé en que el llamado “pueblo” ni sabe ni le interesa lo político, sin embargo, Fox si es querido de los empresarios y su felicitación a Téllez le da fuerza a la precandidata. ¿Quiere esto decir que hay que reivindicar y abrazas a los expresidentes?

4. La realidad es que las casas encuestadoras, junto con la TV, es garantizado, ganan mucho dinero, dado que la propaganda que hacen a los candidatos es fundamental para permanecer en el pandero de la gran política. Ellos saben que el lugar que ocupan se debe a la cantidad de dinero con el que compran a los medios que, casi sin esfuerzo de consulta, hacen la propaganda que necesitan. Pensé hacer una encuesta: a. ¿Te interesa la política? b. ¿Conoces a los candidatos? c. ¿Crees que algún gobierno ha servido al pueblo? d. ¿Crees que algún partido o político es honesto? e. ¿Sabes que los empresarios se hacen más ricos? f. ¿Alcanza el salario mínimo para vivir? g. ¿quiénes roba más: los ricos o los pobres? h. ¿El gobierno de AMLO es distinto o igual a los anteriores?

5. Es sabido que para hacer una encuesta personal hay que publicarla dando los datos de método, contenido y participantes, así como teniendo dinero para repartir en los medios de información. Personalmente he publicado 25 años en ocho periódicos impresos y otros 25 años en las Redes de Internet, pero después me parece que –con excepción de mi página de la Asamblea Popular de Venezuela (Aporrea)- nadie se atreve a hacerlo por ser anticapitalista. Por ello muchos de mis amigos, sobre todo los anarquistas, han mandado a todos al carajo. Algunos seguimos pensando neciamente en que algo se puede hacer, porque seguimos siendo unos pesimistas esperanzados. (5/11/23)

