Contra el Plan A y el Plan B, propongo un Plan C que todos deben conocer y pensar que extirpe al INE.

Pedro Echeverría V.

1. Contra el Plan A del presidente López Obrador, que buscaba una fuerte reforma electoral y cambiar el INE (mismo que lleva 25 años dominando el proceso electoral en México, también dilapidando muchos miles de millones del presupuesto público), los sectores más funestos, más corruptos, más adinerados del país, con todo el apoyo de los medios de información, se manifestaron en número de 200 mil contra, defendiendo al INE y lograron echar abajo el Plan A que requería el voto de dos tercios de los legisladores

2. Semanas después el presidente AMLO –para demostrar su fuerza y control- convocó una gran marcha a la que asistieron un millón de personas con todos los apoyos institucionales, anunciando que ante la caída del Plan A, tenía un Plan B que, aunque muy limitado, presentaba sus puntos esenciales y sólo se necesitaba el voto asegurado de la mitad de los legisladores. Toda la llamada oposición –integrada por todos los expresidentes, todos los partidos antiAMLO y muchos sectores empresariales- se han unido “para salvar al INE y frenar algunas reformas”. ¡Muera la blandenguería!

3. Por ello algunas gentes de la izquierda radical han hablado del Plan C esperando que la gente inteligente y honesta lo apoye: a) Busca asegurar que todos los mexicanos tengan comida en su casa, b) Que todos los de 20 a 60 años trabajen, c) Que todos los políticos y empresarios entreguen por lo menos la mitad de sus riquezas, d) que todos los acusados de fraude –los expresidentes en particular- entreguen el 100 por ciento de lo robado o cárcel, e) Que ningún funcionario gane más del doble de los salarios de los trabajadores. f) Obligatorio que quien gane más pague más.

4. Se ha analizado con mucha reflexión y razón, cómo las leyes en México han frenado castigo a los delincuentes ricos. De antemano hay que decir que la llamada Constitución fue hecha en 1916-17 por la burguesía capitalista para su propio beneficio; que todas las reformas o cambios que ha sufrido han sido en beneficio de la clase dominante. Que esas leyes han perjudicado a los pobres y miserables por ello los gobiernos y empresarios siempre han apoyado a la Suprema Corte. Además, hay 250 mil pobres en la cárcel con fácil captura; pero cuando mucho 3 o 4 delincuentes ricos.

5. El Plan C busca una sociedad igualitaria no para hoy, pero que comience a poner las bases para lograrla. Aunque todos los gobiernos han beneficiado a los ricos, hay que buscar que pongan las bases para servir a la inmensa mayoría de la población. No se entretiene o pierde el tiempo discutiendo si una persona sí o no. Busca ir el fondo de los problemas. Ninguna persona garantiza nada en beneficio del llamado pueblo. ¿O algún presidente de los 20 anteriores a dejado de responder a los grandes empresarios o ha dejado de rodearse de los políticos más corruptos? ¡Que se vayan todos¡ (29/1/23)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26