Los yanquis racistas asesinan a otro negro; al mismo tiempo Trump denuncia fuerte a López Obrador

Pedro Echeverría V.

1. Otro negro asesinado con salvajismo por policías blancos en EEUU. Pareciera que ese racismo nunca se va acabar. Las protestas, juicios y cárceles, son insignificantes para enterrar el odio histórico racista y fascista contra los seres humanos negros. La única forma de luchar contra el racismo violento, multi asesino, en los EEUU, es mediante la revolución violenta de los negros, siguiendo el ejemplo de Malcolm X, siendo muy radicales.

2. Si resulta muy difícil hoy organizar un gran levantamiento negro contra el brutal racismo blanco encabezado por gobiernos y empresarios, deben formarse por lo menos, pequeños comandos armados, muy clandestinos, para confrontar el fascismo que crece aceleradamente en los EEUU y en el mundo. ¡Basta ya que a los negros y cobrizos, nos sigan rechazando, discriminando, por el poder blanco! Parece que la lucha contra el racismo tiene que acelerarse

3. Por otro lado: Se acaba de publicar que el expresidente Trump –hoy precandidato presidencial- hombre blanco yanqui, muy poderoso, se acaba de burlar –con muchas ganas- del gobierno del presidente López Obrador. Lo declarado por Trump no tiene tintes racistas, pero se acerca a nuestro comportamiento histórico, como país que durante un siglo ha sido vergonzoso “patio trasero” del imperio. Y lo peor es que nuestra dependencia económica, crece cada día más.

4. Por ello Trump y casi todos los presidentes yanquis anteriores, se han burlado de México. Sabiendo que en México crece la dependencia hacia los EEUU en todos los campos, Trump recordó que amenazó a México con aplicar aranceles a todas las importaciones mexicanas si no cumplía con dos condiciones: aceptar el programa “Quédate en México” y usar a miembros de las fuerzas de seguridad para frenar a los migrantes en su camino al norte.

5. Cuando llegó la hora de negociar, narró Trump, entró en la sala, un tipo muy agradable y que me cae muy bien, aunque es un socialista” (Marcelo Ebrard). Trump dijo: “Necesitamos 20.000 soldados y queremos que todo el mundo se quede en México y que nadie venga a Estados Unidos. Dije, mira, si no lo apruebas, vamos a imponer aranceles a todos los vehículos que están vendiendo en nuestro país, unos aranceles del 25 %, y vamos a imponer aranceles del 25 % a todos los productos que hacen en México”, dijo Trump al representante mexicano, según su relato.

6. Luego se narra que la integración de la “guardia nacional” en México tiene que ver con la propuesta de Trump de “quédate en México porque los yanquis no admitirán más”. Pero si AMLO aparece como blandengue, no debe olvidarse que no ha habido en México ningún presidente en el último siglo, que no sea un arrastrado, un gusano, ante los EEUU. ¿Podrá alguien demostrar que Cárdenas, López Mateos o Echeverría Álvarez –los más críticos- mantuvieron algún grado de independencia serio hacia EEUU? Los demás sólo se dedicaron a chuparle algo más que las botas.28/1723)

