Ocho marchas independientes -en las que no están los arrastrados a AMLO ni la oposición de ladrones- magnífico

Pedro Echeverría V.

1. Hace mucho que quería una noticia anunciando marchas independientes. Para mí significa que los autónomos han comenzado a despertar, a sacudirse del yugo que cargan. Las últimas grandes marchas: a) la de acarreo escondido por propaganda de la llamada oposición ultra corrupta vitoreando al INE y b) la del acarreo abierto y descarado para apoyar al presidente López Obrador, las dos significaron dilapidar muchos cientos de millones de pesos para comprar conciencias. Por ello preguntan: ¿quién te manipula, te bloquea la mente y hace que actúes como simple pelele?

2. Para hoy 24 se anuncian ocho marchas en varias delegaciones; marchas que deben coordinarse para que sean una fuerza que pueda bloquear calles e instituciones con el fin de que les hagan caso. De lo contrario –como tontamente lo hicimos de manera errónea durante décadas- todo mundo se burlará porque sólo pudimos mentarles la madre sin conseguir algún avance. Es muy importante que la gente empiece a adquirir conciencia de unidad, pero las pequeñas marchas no sirven de nada. En lugar de desarrollar conciencia, producen desánimo al parecer un paseíto.

3. Cuando escucho un discurso o una declaración de algún expresidente, de algún exfuncionario del PRI, PAN, PRD, de sus familiares y parientes, etcétera; así como de esos que hoy se dicen “oposición” -cuyo destacado programa puede verse en Atypical de Alazraki- créanme que me dan muchas ganas de vomitar pringándoles la cara. Pero muchos de éstos, por aprovechar la política corrupta y el mucho dinero que les pagan como legisladores, no dejan de estar activos. Dirán que son la contraparte, la respuesta, a la llamada Mañanera de AMLO.

4. Pero por otro lado las ocho marchas muestran que el presidente ha dejado mil problemas sin resolver, que ha resultado un buen demagogo porque muchos de los problemas que trata o que denuncia, siguen viviéndose dentro de su gobierno por poseer un miedo atroz al ejército, a los grandes empresarios y a los gobiernos de EEUU. Por más que habla y denuncia, su demagogia se hace más grande al no cumplir en nada su palabra. Cuando concluya su gobierno, todo se desatará en su contra y todas las críticas contra él, serán aceptadas por sus partidarios que hoy parecen cegados.

5. Su candidata presidencial –aunque le entregue todo- no tendrá la capacidad ni la fuerza para parar las condenas. Si resulta hombre se verá obligado a reconocer las críticas y a dar pasos para “componer” las andadas. No le queda a AMLO tiempo para componer su gobierno. No podrá hacer ninguna reforma fiscal, no podrá arrancarles riquezas a los empresarios; ya no aumentará el salario mínimo a 500 o 600 pesos diarios ni tampoco podrá parar el porcentaje de mayor empobrecimiento del 80 por ciento de la gente. Los empresarios se burlarán de su gobierno; todos se burlarán de él, aunque logre imponer a su candidata. (24/1/23)

