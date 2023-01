Rebeldes: Cúbranse la cara luchando contra enemigo capitalista que, al defender su poder, reprime y asesina

Pedro Echeverría V.

1. Las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos y no sé cuantos más, líderes luchadores sociales de la Independencia de México, fueron colgadas en algún sitio en México, por la Iglesia y la clase dominante de la época. El líder campesino rebelde Julio López Chávez -seguidor del anarquista griego Plotino Rodakanati- luchador social, fue fusilado en 1868 por el juarismo; Zapata, Flores Magón y Villa, fueron asesinados por los gobiernos capitalistas de Carranza y Obregón; ninguno se cubrió la cara. Obviamente, cubrirse la cara no es garantía para evitar a los sabuesos cuando tienen órdenes terminantes de reprimir a la oposición rebelde, pero para algo sirve.

2. Todos los gobiernos –aunque se digan libres- exigen que se cumpla la legalidad instalada por ellos como clase dominante; por lo contrario, persiguen y castigan a quienes se oponen a sus órdenes. La historia enseña: para luchar en serio contra el poder, los rebeldes tienen que acudir a todo tipo de medidas para hacer avanzar sus luchas. ¿La legalidad? ¿La Constitución?, son leyes que hizo la burguesía para conservar su poder, por ello ponen en primer lugar “el respeto a la propiedad”, respeto a las instituciones, libertad para viajar, publicar, consumir, para todo aquello que la burguesía goza y que la población no tiene acceso.

3. Repite el presidente AMLO que “el que nada debe nada teme”; sin embargo, ante una manifestación independiente, ordena colocar miles de vallas para bloquear el palacio nacional y decenas de monumentos, así como defiende con todo al gobierno de su candidata presidencial y niega toda denuncia en su contra. ¿Por qué mejor no sale a discutir públicamente con todas las manifestaciones de protesta contra su gobierno, para demostrar que tiene la razón? Todos los gobiernos burgueses son iguales: le tienen miedo, terror, a las protestas porque sólo acostumbran las lisonjas, los halagos, el comportamiento de reptiles tras él.

4. ¿Qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa después de más de ocho años? ¿Y los de Acteal y demás asesinados por el ejército? Por ello, por el miedo al ejército, porque los millonarios continúan acumulando riquezas y los pobres siguen miserables, continuarán las protestas independientes y AMLO seguirá “debiendo y temiendo”. Confío en que las batallas de ayer, viernes 20, sean las iniciales de otras independientes en las que políticos ladrones y asesinos de la derecha y gusanos del lópezobradorismo, no tengan cabida. Es tiempo de AMLO se coloque una fuerza atrás que rompa su estancamiento y miedo, y se ponga a andar.

5. AMLO debería temer a las fuerzas empresariales y a la derecha política. Si no quiere que digan luego que fue un gobierno burgués más, igual a todos sus antecesores; que fue un gobierno blandengue que a todos perdonó, que demuestre que sus discursos no fueron demagógicos: 1. Que ningún funcionario cobrará más de 100 mil pesos al mes; 2. Que todos los ricos entregarán un alto porcentaje de sus ganancias: 3. Que el salario mínimo no puede ser inferior a cinco mil pesos al día; 4. Que todos los que han saqueado a México devuelvan el 100 por ciento de lo robado antes de ir a la cárcel; 5. Que ante la incapacidad de sucesores de uno y otro bando, se contemple la reelección. (21/1/23)

