¿Y si desaparecieran para siempre las tesis que nadie lee y se hicieran intervenciones orales profundas como examen final?

Pedro Echeverría V.

1. A mí esto de la elaboración de tesis como conclusión de una carrera universitaria u otro lugar, siempre me pareció una vacilada formal, legal, jurídica, que nunca ha demostrado nada. Casi ningún sínodo las lee porque sabe que nunca habrá en ellas planeamientos interesantes. Los sinodales ven a los estudiantes, a los pasantes, como inexpertos que sólo serán profesionistas de verdad después de años de experiencias prácticas. ¿Cómo hablar de aportaciones con un “jovenzuelo”?, dicen.

2. Con 42 años como profesor, después de haber presentado “por obligación” tres tesis que nadie leyó –aunque luego fueron hechas libros distribuidos y vendidos unos- puedo decir que lo único valioso son las exposiciones puntuales de poco más de una hora y las respuestas a preguntas. Lo demás lo hace el profesionista que no cuelga su título para lucir o para un trabajo, sino el que sigue estudiando, investigando y extendiendo sus ideas sin descanso.

3. Conocí y quise mucho a un compañero intelectual en serio que le pagaban poco por su trabajo como profesor y para completar su gasto, por precio módico, elaboraba tesis. Llegó a ser muy conocido en el gremio. Por lo que sabía, elaboró en años alrededor de 200 tesis que entregaba con introducción, citas e índices, absolutamente lista para fotocopiar. Este profesor sólo le pedía al que encargaba la tesis algunos datos mínimos para dar más validez e identidad.

4. Ahora me informan aquí que hay empresas que se dedican a elaborar tesis. Por ello he planteado que deben desaparecer para siempre las tesis porque se convirtieron en burla para los presentadores, los sinodales y la misma universidad. Por el contrario, conozco a muchos que no presentaron tesis porque ni fueron a las escuelas. Han sido autodidactas y se han dedicado a estudiar e investigar de por vida y los pueden encontrar en cualquier debate o exposición.

5. Por ello la discusión de hoy en México sobre el plagio de tesis me parece trivial, ridícula. El asunto de la tesis es un problema formal. Sin embargo, me dicen por aquí que quien comienza plagiando o comprando una tesis terminan comprando todo y haciéndose muy corrupto. La tesis sólo es una cosa más de millones de trampas que existen en el sistema capitalista donde casi todos se disfrazan para conseguir algo. A mí estas cosas legales, legaloides, constitucionales, me parecen chupadas. (25/XII/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26