¿Qué prefieres? Gobierno blandengue (AMLO), corrupto (PRI, PAN, PRD), uno fuerte y justo o dictadura militar

Pedro Echeverría V.

1. Hace mucho tiempo que no compro periódicos, no escucho radio y odio la TV. Uso el internet para enviar mis artículos, oír debates inteligentes y escuchar música. Las llamadas Mañaneras y los comentarios políticos en México sólo me parecen “una bola de chismes particulares”, acusaciones y confrontaciones personales, entre los políticos que siguen fielmente al presidente López Obrador y sus enemigos de la llamada oposición; no existe el mínimo análisis que ayude a entender lo que se habla.

2. Lo único que se entiende es que, por un lado, el presidente AMLO busca prolongar su mandato imponiendo como candidata a la Presidencia a su incondicional Claudia Sheinbaum y luego apoyarla con fuerza para obtener el cargo. Por otro lado, la llamada oposición sólo busca recuperar el gobierno para dar continuidad a su régimen corrupto (por los cuatro lados) para que continúe saqueando con toda libertad, dado que el gobierno de AMLO ha puesto algunas trabas inaceptables a sus costumbres.

3. El presidente AMLO, con un discurso parecido al religioso, ha perdonado a todos diciendo que no es vengativo, que todos son buenos y que prefiere los abrazos a los balazos. Ha denunciado, por lo menos a 300 políticos como ladrones y asesinos, encabezados por los cinco expresidentes con vida; sin embargo, ninguno de ellos está en prisión. Incluso ha intervenido para evitar que algún militar sea juzgado o encarcelado. Por ello y demás se le ha tachado de gobierno “blandengue”, de cobarde o miedoso.

4. Pero si los electores manipulados no quieren un gobierno suave, blandengue, miedoso, pueden ser acarreados por el PRI, PAN, PRD, que han gobernado el país (sobre todo el PRI) desde 1929. El PRI, con un discurso de “centro”, dominó el país hasta 1982, para luego hacer una estrecha alianza con el PAN para colocarse en la derecha absoluta. Hoy a esa alianza PRI-PAN se les agregó como “faldero” un partidito que en sus buenos tiempos (1990) fue de centro/izquierda. Ni donde escoger entre blandengues y corruptos.

5. Parece que la propuesta podría ser: un gobierno fuerte y justo. Por un lado, fuerte para que lleve a prisión a esos 200 o 300 ladrones y asesinos, así como para obligar a los multimillonarios a pagar sus históricos y actuales impuestos, y entregar parte de sus riquezas mal habidas. Y justo por buscar el camino para acercar o igualar los ingresos entre el pueblo trabajador de salarios mínimos y los que ganan arriba de 80 mil pesos. Elevar los ingresos de los trabajadores a 40 mil y el de los privilegiados bajarlos al doble, es decir a 80 mil al mes.

6. Una dictadura militar ha sido imposible en México porque se vería con mucho descaro la intervención yanqui en país vecino. Además, porque para los militares nunca ha sido necesaria, dado que sus jefes poseen ingresos muy grandes. Eso de que el ejército es el pueblo armado es una frase demagógica porque en todos los países del mundo los subordinados obedecen incondicionalmente, como autómatas, a sus jefes, que son gobierno. Yo nunca he creído en los ejércitos que están al servicio de cada país; deberían desaparecer junto a las fronteras nacionales. (12/XII/22)

