Las marchas, sólo pleito en beneficio de los políticos; la población al margen

Pedro Echeverría V.

1. Mis dos queridos amigos: el Jorge y el Roberto –analistas políticos, más que activistas de la vieja izquierda- (extrañamente) me escribieron. Pienso que deben estar procupados sobre lo que pasará con el “obradorismo”. Ellos conocen muy bien -a partir de investigaciones en las que han participado- de las políticas que se han aplicado en México en los últimos 50 años. Conocen mis puntos de vista, pero me escriben por amistad y para enterarme de cosas que se mueven en estos días en la CDMX. Escribí días antes de la manifestación de las clases medias –encabezadas por los “iniciativos” (iniciativa privada) que si sólo movilizaban a 50 mil AMLO se burlaría, pero si llagaban a 500 mil se pondría a temblar. Hoy pienso –por mis experiencias en pasadas marchas- que se reunieron 200 mil. AMLO está preocupado.

2. Me dicen: “No te burles amigo, pero nosotros sí estuvimos en la marcha del 23 de los “iniciativos” (iniciativa privada) contra el gobierno de López Obrador y también estaremos en la marcha de AMLO que hará para demostrar quién manda en este país. A la primera asistimos para ver a los riquillos, a las hijas, a los nietos, de personajes que han saqueado el país y se han hecho multimillonarios sin pagar impuestos, además a políticos que en pasados años: piensa en los saqueos: al Graco y Aureoles del PRD en Morelos y Michoacán; al tal Cabeza, Medina, Canales, Oliva, del PAN, así como los hermanos Moreira, Maza, Moreno, Hendricks del PRI. No fuimos a marchar o apoyar, sino a ver, comentar y burlarnos de nosotros mismos (nos decimos pueblo) que nunca pudimos impulsar algún levantamiento socializante.”

3. Estaremos, seguro, en la Marcha del domingo 27 para observar el gigantesco acarreo. Veremos más de cien autobuses que vendrán de los estados de la República, esencialmente de los estados cercanos o circunvecinos al DF. En última instancia cada quien mueve a sus gentes de diferente manera. ¿Pero tú qué opinas? Bueno, como he escrito muchísimas veces, por ideología nunca he votado y he luchado contra todos los gobiernos, sean del PRI, PAN, PRD o cualquier partido. Pienso que se vive mucho mejor sin gobierno, buscando y aprendiendo el autogobierno. Sin embargo, para ello hay acabar con las clases sociales, con los ricos y los pobres y construir un sistema donde la igualdad sea la garantía contra el individualismo, la competencia, el consumismo, sobre todo, impulsando la vida comunitaria, la ayuda mutua y la solidaridad.

4. También he escrito varias veces que, si al llamado “pueblo” no lo obligaran o comprometieran a votar, no lo haría. Nunca ha conocido a los candidatos de partidos que luego llegan a gobernar para hacerse de grandes negocios y salarios. El “pueblo” sólo sabe trabajar para conseguir ingresos y comida diaria. ¿Por qué vota? Porque durante dos o tres meses de campaña recibe decenas de visitas personales para llevarle regalos, dinero, propaganda, de manos de decenas de miles de activistas de varios partidos. ¿Quiénes son los candidatos que triunfan? Los que más millones de pesos reciben de sus partidos, de empresarios y gobiernos para gastar dando regalos y llevando a las urnas a votar a las familias más pobres y miserables. Los millones de activistas de los partidos sólo descansan después de que su clientela electoral vota.

5. ¿Qué las marchas continuarán? Es obvio. López Obrador ganó la presidencia por su terquedad. Desde que renunció al PRI en 1983 aprendió eso de ser “consecuente” en la defensa de lo que se tiene y se busca. Aprendió también que no hay que chocar y si aprender a maniobrar frente al enemigo fuerte. Es decir, mientras en la izquierda buscábamos destruir el capitalismo porque es la única solución a favor de toda la población o la mayoría, AMLO busca arrancar algunos cambios “posibles” maniobrando llegar a acuerdos. Pero así, muy parecido, han dicho y actuado muchos gobiernos que terminan siendo más de los mismo. Así han actuado todos los gobernantes para que la población siga en la pobreza y la miseria mientras mil millonarios mandan. (22/XI/22)

