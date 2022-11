La Coordinadora (CNTE) fue aguerrida, la única desde los ochenta; pero acariciada por AMLO, fue domesticada

Pedro Echeverría V.

1. Estuve en cientos de reuniones, asambleas, marchas y plantones de la CNTE, sobre todo en Oaxaca de los tiempos del presidente Fox, del gobernador Ulises Ruiz y la APPO de junio de 2006, fue cuando más se consolidó. Luego la CNTE organizó plantones en la CDMX en la plaza de Minería, en el Zócalo, Monumento a la Revolución, en La Ciudadela, etcétera; además de marchas diarias en el centro histórico de la ciudad, así como en la avenida aviación buscando bloquear el aeropuerto. En muchos años estuvo muy activa la CNTE. Sin embargo, no se ha estudiado lo que sucedió en los gobiernos de Calderón y Peña que poco a poco fue bajando su combatividad y hoy con el gobierno de López Obrador su única lastimosa consigna ha sido la de “dialogar”.

2. Para el nivel político e ideológico de la CNTE sería absolutamente vergonzoso marchar con los “iniciativos” y los muy corruptos políticos que se manifestaron en pasado 23 contra AMLO; pero también marchar con AMLO el próximo 27, porque la Coordinadora posee una gran historia dentro del magisterio nacional. La única tarea de la CNTE es seguir luchando de manera independiente de la llamada “oposición” y de los “obradoristas”. La última vez que estuve con la CNTE –cuando se iniciaba la pandemia- fue en asamblea nacional en Chiapas donde –a pesar de dedicarles decenas de artículos- casi nadie me conocía por estar puros jóvenes. En la mañana siguiente “partí sin dolor”, aunque muy preocupado por lo que veía.

3. Ahora se anuncia el arribo de un contingente de maestros del estado de Guerrero –otra vez, con tono de pordioseros- solicitando dialogo que les han negado. Ignoraba que había profesores cesados y que la CNTE había permitido que durante años varios maestros sufrieran esos ceses. ¿Cómo fueron posible los despidos teniendo la CNTE una gran capacidad de movilización para que ningún profesor sea amenazado? De plano no me explico lo que pasó con la CNTE que, de ser la única organización movilizada en por lo menos 15 años, ahora se transformó en la dócil que sólo busca dialogar para que le sigan prometiendo mejoras que nunca se podrán cumplir. Incluso me parece que hay unos cinco exdirigentes del CNTE que están ocupando cargos dentro del obradorismo.

4. ¿Sabrán los actuales dirigentes de la CNTE que en cualquier diálogo la inteligencia y la razón valen poco, es decir un carajo, si no se tiene la fuerza? Los millonarios y el gobierno cuando dialogan lo hacen en elegantes salones y con los mejores vestidos. Los trabajadores sólo deben dialogar con el gobierno o los empresarios cuando tienen una fuerza atrás y en movimiento en las calles. Cuando los trabajadores están bloqueando y amenazando extender su batalla, se gana el diálogo; cuando el maldito gobierno tiene al ejército amenazando con represión y los trabajadores no pueden responder, la clase dominante gana. Diálogo –enseña la historia- es fuerza nunca razón. Tienes al ejército amenazando, pero nosotros tenemos a las grandes masas preparadas a bloquear.

5. En el sexenio de Peña la educación pública –con los antecedentes del panismo de Fox y Calderón- cayó en su nivel más bajo. Se pensó que AMLO la rescataría, pero con sus tres muy ignorantes o tontitos secretarios de Educación quizá la ha empujado más al fondo. La CNTE con la tradición de sus luchas, hubiese obligado a AMLO a restaurarla contando con tres o cuatro asesores inteligentes que harían propuestas públicas. Espero que la CNTE se levante y realmente demuestre su preocupación por la educación nacional y nunca sus intereses gremiales o salariales que la rebajan como organización. Ni la corriente del sindicato (SNTE) ni la de Esther Gordillo buscan restaurar el sistema educativo. La CNTE, sus secciones y maestros combativos deben demostrar su capacidad, su inteligencia y su fuerza. (22/XI/22)

