Que AMLO se baje el salario a 100 mil pesos al mes y decrete que quien gane más que él, valla a prisión

Pedro Echeverría V.

1. Los salarios y la corrupción, aunque a muchos no les interese porque lo tienen, son clave para entender a cualquier gobierno. Con los enormes salarios y la gran corrupción se han hecho millonarios cientos de miles de políticos, por ello han buscado conservar las cosas durante muchas décadas el capitalismo y sus gobiernos. Los trabajadores ya no critican, no protestan, porque saben que pacíficamente pasan los años y nada se resuelve; pero también saben que no pueden acudir a la presión violenta porque no hay conciencia ni unidad, además porque los gobiernos pagan bien al ejército y policías, para reprimir a los que se defienden.

2. A raíz de la manifestación clasemediera del domingo 13, a la que asistieron alrededor de 200 mil, -convocada por todos los medios por personajes que por lo menos 20 de ellos deberían estar hace mucho en prisión- ha crecido la campaña contra el presidente López Obrador. Se elevó mucho más el odio cunado éste anunció que encabezaría una marcha para el domingo 27 con el objetivo de llegar al zócalo para rendir su informe de gobierno. Los insultos contra él –asusados por los 20 dirigentes de la llamada oposición, se han triplicado extendiendo las acusaciones contra el gobierno. Sin embargo, muy pocos conocen la historia de las batallas de AMLO.

3. En su libro: “La mafia nos robó la Presidencia” de 2007, López Obrador encontré dos momentos que pueden ser la base de su estrategia de lucha: a) Cuando realiza su caminata de Villahermosa a la ciudad de México el presidente Salinas le envió por lo menos cinco veces a sus representantes –entre ellos al secretario de Gobernación- para pedirle, rogarle, que frene la marcha a cambio de grandes ofertas (dinero, cargos, consejo de gobierno); él jamás aceptó porque su meta fue siempre llegar a la ciudad de México. b) el desafuero, de casi todos conocidos, estuvo dispuesto a ir a la cárcel sin aceptar pago de fianza u otras formas de defensa leguleya.

4. Como se podrá ver –contrario a la derecha burguesa- he sido crítico radical de López Obrador en por lo menos en 100 de mis últimos artículos (conservados casi 1600 con mi nombre en la magnífica página de “Aporrea”) exigiéndole que haga a un lado su blandenguería o miedo y que castigue a por lo menos a los cien ladrones y asesinos que ha denunciado como simples “corruptos”. La realidad es que en lugar de pedir a AMLO que le baje a sus críticas yo le diría que les suba y los castigue, porque son parte de los culpables de la miseria en México. Si el 99 por ciento de los medios de información son enemigos de AMLO, ¿cómo debe responderles?

5. Mi propuesta concreta e inmediata es que AMLO se baje el salario a 100 mil al mes y decrete que quien gane más que él valla a prisión. Obviamente, los grandes empresarios se meten a la bolsa 20 veces más que el presidente; por ello debería decretarse una reforma fiscal para que paguen en función de sus multimillonarios ingresos. Mi crítica a AMLO es que en vez de cumplir con “Primero los pobres”, ha tenido miedo a los ricos. (Nota) Tengo por lo menos cuatro artículos iniciados en los últimos días y por problemas de la computadora no los pude concluir. A veces pienso que desde afuera me pueden estar boicoteando. Pero no, no hay que ser mal pensados. (18/XI/22)

