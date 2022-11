Encinas no es bueno ni malo, su bronca es pertenecer a un gobierno que tiene el mando, no la verdad

Pedro Echeverría V.

1. Pensé en algún momento, a partir de sus denuncias acerca de los 43, que Encinas es 100 veces menos malo que la Sheinbaum y los demás manipulados, sin vergüenza, por López Obrador; por ello había que proponerlo como candidato. Pero olvidé que en política el que manda, el poseedor de la llamada verdad, siempre será el presidente. AMLO está envenenado, encantado, en que la Sheinbaum, que es mujer, es la única que lo defenderá incondicionalmente, como lo ha demostrado durante años; ninguna propuesta sería válida. Igual que todos los presidentes de la República del PRI o del PAN: nada vale más que el cuidado del trasero. Así que la investigación de Encinas no pasará porque se mete mucho con el ejército y pertenece a un gobierno que manda y vuelve a mandar.

2. ¿Será que los investigadores de Grupo Internacional, con ocho años de investigar y pensar acerca de la desaparición de los 43 estudiantes, están ya cansados, fastidiados, con los gobiernos de México porque sólo piensan en lo que conviene a su política? ¿Cuál es la causa de la renuncia de algunos? A esos investigadores corresponde ahora denunciar lo que sucede para que a los padres no se les siga manipulando. ¿Qué tal si los investigadores no confían en las tribunas para denunciar? Han pasado ocho años y ni los cuatro de Peña ni los cuatro de AMLO han hecho nada importante por el terrorífico miedo que han tenido al ejército, a los multimillonarios y al gobierno yanqui. Al parecer, se parece el gigantesco miedo de Encinas a López Obrador a las llamadas “corcholatas” o precandidatos favoritos, mucho más inexpertas e ignorantes en política.

3. No estoy seguro que en las elecciones presidenciales de 2024 obtenga la victoria el lópezobradorismo porque depende de los miles de millones de pesos de los empresarios y del gobierno que se dilapide en pago de activistas, en regalos, propaganda y compra directa de votos. En los electores (eso que llaman pueblo, sin nada de conciencia política) vale un carajo el nombre o la cara de los candidatos, lo importante es el gasto millonario en activismo y el control de acarreo a la hora de votar, además de los acuerdos que se tomen entre eternos controladores de votantes que además de cargos venden bien su trabajo. Por ello cuando los fantoches candidatos, los ya funcionarios y legisladores presumen de que son representantes del pueblo, me brota de manera incontrolable la risa.

4. Los gobiernos de la derecha o ultraderecha, los fascistas, en México los panistas, los combato sin discusión porque han sido enemigos de los trabajadores, míos por lo menos en los últimos 60 años. Ellos reconocen de manera abierta que defienden el capitalismo, la explotación y se oponen a cualquier lucha de los oprimidos. No poseen ningún argumento válido que ayude a la liberación anticapitalista. Pero los gobierno que se autocalifican como liberales, antimperialistas, incluso socialdemócratas, suelen ser muy demagogos, mentirosos, que esconden sus robos y fraudes que, por ser muy cínicos, ni esconden la cara. He escrito que los nuevos gobiernos de Colombia (Petro), de Chile (Boric), hoy el de Brasil (Lula) y el de México (AMLO), no podrán hacer nada contra el gran capital y el gobierno yanqui. Lo importante es que no sirvan de parapeto.

5. No es cierto, mentira absoluta, que se está fortaleciendo en América la izquierda, cuando es exactamente lo contrario. ¿Se olvidan que tener el gobierno no es tener el poder? Siempre en EEUU o donde se quiera, los gobiernos obedecen al poder empresarial. Los gobiernos están obligados a consultar, a obedecer los que ordenen los inversionistas, los hombres del dinero. Si Encinas o cualquiera declara y toma medidas contra los intereses de los que mandan, sean millonarios, ejército, poderosos medios de información, imperialismo, le llaman la atención o lo destituyen si no es capaz de alinearse. ¿Se olvida que AMLO nombró un consejo de empresarios asesores de su gobierno? La derecha es fuerte, es poderosa y el que no se discipline debe “renunciar por motivos de salud”, porque el que manda, vuelve a mandar. (1/X1/22)

