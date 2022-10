EL DINERO Y EL PODER MANDAN Y SEGUIRÁN MANDANDO, ¿HASTA CUÁNDO LO AFRONTAREMOS?

Pedro Echeverría V.

LOPEZ OBRADOR MANDA, NADIE LO ENGAÑA

López Obrador sí es dueño de Morena y de todos los que lo siguen como partido. Monreal dice que “nadie es dueño de Morena”. Había que preguntarle a 500 de sus funcionarios bien pagados y a los cientos de miles de “morenistas” que ahora se consideran importantes haciendo méritos. La respuesta indudable será que quienes duden, como Monreal y Eckermann –éste cesado en el diario La Jornada y Canal 11 de TV por orden de AMLO- son los eternos traidores. Debería dar vergüenza a éstos dos seguir halagando al presidente porque, como decían los cobardes desde hace cien años, “el presidente es bueno, lo engañan sus funcionarios”, escondiendo que el presidente desde siempre sabe mucho más que todos y sus funcionarios sólo obedecen: el Fiscal, el de Hacienda, Seguridad o Gobernación. ¿Quién ha ordenado respeto a las ganancias “bien habidas” de los millonarios y ve mal las movilizaciones fuertes, combativas, de protesta en plazas y calles?

RAZÓN EN UCRANIA: ¿RUSIA O EEUU/OTAN?

Ucrania –que fue parte de Rusia- es sólo el territorio escogido (casi sin culpa) donde se libra una guerra entre la OTAN/EEUU y Rusia. Derrotar a Rusia significa abrir el camino para lanzar la guerra contra China, que es el gran país que está rompiendo –desde hace 30 años- el imperio de los EEUU en los mercados de los cinco continentes. ¿Puede olvidarse que las dos grandes guerras –la del 14 y la del 39- fueron guerras esencialmente económicas, por la competencia de mercados? La OTAN –gran ejército controlado por EEUU ha logrado desde 1948, afiliar a más de treinta países y es una gran potencia mundial. ¿Qué sería (como todas las guerras) provocadas por potencias si: a) EEUU quiere continuar dominando al mundo por más de un siglo y b) Rusia/China buscan sacudirse de ese dominio para ayudar a establecer países independientes que intercambien sus recursos buscando igualdad?

EL DINERO MANDA Y SEGUIRÁ DOMINANDO

No olvidaré nunca las palabras de los hombres más ricos del Reino Unido en el siglo XVIII, la familia Rothschild, cuando –siendo los más poderosos del mundo- dijeron: “con nuestro poder podemos ordenar cuando se inicia una guerra y cuándo concluye”. Esta frase de hace 300 años me la gravé para siempre para comprender cómo en el capitalismo el dinero manda y sigue mandando. Y, por más que le busco en dónde no manda –en la amistad, el enamoramiento, el amor, la belleza- el dinero sigue mandando; incluso en Freud, que da mucha importancia al sexo, no puedo desligar el dinero. Por ello no puedo aceptar que en política los empresarios, los poderosos del capital, no sigan determinando la ruta de la política y que los tontos políticos –aunque se crean muy inteligentes- no sigan siendo sus sirvientes. Por ello, mucha realidad, me hace carcajear de la vergüenza que pasan los políticos, que ni se dan cuenta.

LA VIA DE LAS ENCUESTAS ES LA VÍA DE LA IMPOSICIÓN

Con las encuestas basta que el presidente diga quién debe ganar y así sale el resultado por obligación. He escrito que para acabar con la política la mejor vía es el sorteo porque se acaban los partidos y las aspiraciones, las campañas y la búsqueda de cargos, dinero y poder. Cualquiera puede participar en los sorteos, pero –esto es lo importante y definitivo- el que se inscriba debe ser muy capaz, inteligente, honesto, sin tacha alguna, muy sano y con disposición a servir todo el tiempo. No sé técnicamente como se haga, pero desaparecerían los partidos, el INE y todo lo electoral tradicional que consume miles de millones de pesos. Los que ocupen los cargos no serán políticos y no harán política, sólo serán organizadores y servidores. Pero es una ilusión, porque están dura la realidad que a los sorteados muy pronto serán comidos por los corruptísimos políticos. Pero la vía de las encuestas no garantiza prueba alguna. (29/X/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26