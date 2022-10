GOBIERNO DESPILFARRADOR Y LOS DRONES QUE ESPÍAN Y ENVENENAN

Pedro Echeverría V.

A OCHO AÑOS DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA

Al presidente AMLO no le gusta que se diga que su gobierno es igual que los anteriores, pero cualquiera que haga una lista de lo hecho o no, probará que son iguales. La pobreza y la miseria no ha disminuido; la delincuencia parece haber crecido; los asesinatos y muertes siguen aumentando; los millonarios –según múltiples publicaciones- siguen ganando miles de millones de pesos; la corrupción continúa como siempre; se han registrado miles de denuncias que han quedado sin castigo. Incluso las obras materiales –que son de menor importancia, como el aeropuerto, la refinería y el tren maya- aún están a medias. Pocos analistas han hecho reflexiones independientes: el 95 por ciento de los opinadores se dedican: unos a condenar con fuerza al gobierno de López Obrador y la otra mitad a defenderlo de manera incondicional. Se testifica que AMLO durante su gobierno ha tenido miedo, cobardía, a cualquier crítica al ejército, a los millonarios y a los EEUU.

GOBIERNO DESPILFARRADOR CREA MISERIA

El salario mínimo en México es de 173 al día y de 5,190 pesos al mes, el dólar está a 20 pesos; pero el presidente cobra 160 mil al mes, los magistrados, los del INE y otros influyentes ganan tres veces lo que gana el presidente. Los diputados y senadores no pueden cobrar más que el presidente, pero están muy cerca de él. Hoy se publicó en los periódicos que “Los consejeros de los Organismos Públicos Locales electorales (Oples) reciben sueldos mensuales netos que van de 42 mil 942 hasta 151 mil 779 mil pesos. En el balance de salarios y prestaciones más altas se encuentran las presidencias de los siguientes Oples: Chihuahua (151 mil pesos), Chiapas (119 mil), Veracruz (111 mil), Colima (106 mil), así como en las consejerías de la CDMX (122 mil)”. Desafortunadamente no son uno o dos consejeros sabios en cada gobierno, sino son varias decenas de asesores que los gobiernos –por su siempre profunda ignorancia- usan para redactar documentos, discursos, investigar, organizar actos, hacer de espías o policías.

SE DENUNCIA A LOS DRONES INGLESES

Los drones, aparatos al parecer pacíficos, que se trasladan en el espacio hasta a 100 metros de altura, controlados abajo por una máquina con pantalla, seguramente llevan muchas décadas interviniendo en espionajes y guerras. Los conocí hace apenas unos cinco años cuando en un mitin en el Hemiciclo a Juárez, un personaje lo manejaba desde la acera de la avenida. Pero el dron es una gran arma, primero de espionaje que a los cien metros de altura controla quizá 10 hectáreas a la redonda, pero luego puede trasportar veneno para arrojar a personas o muchedumbres. Rusia el día de hoy ha denunciado el uso de Drones ingleses para dañar su producción agrícola; pero se acusa a Rusia de querer matar de hambre a la gente en otros países por monopolizar los alimentos. En esta confrontación, como en todo el mundo, nadie puede confiar en los medios de información que siempre publican lo que les ordena el capital. ¿Puede ser de otra manera en el sistema capitalista reinante?

DECLARACIONES ACERCA DEL TREN MAYA

Se acusa a los dirigentes de la región de Xpujil a Chetumal, de ser conservadores, de recibir dinero del extranjero, pero uno de los dirigentes Rommel González, ha dicho: “En todos los tramos del tren hay grupos que no están de acuerdo con la obra. En los últimos meses han sido más visibles esas resistencias, porque se ha sumado gente que tiene más visibilidad. En el tramo 6, por ejemplo, ya hay gente de las comunidades que se están oponiendo. Los que nos oponemos al tren no somos conservadores, ese término solo se usa para descalificar nuestro trabajo. El que en realidad es conservador es el mismo gobierno, porque no ha cambiado nada; cambió el partido que gobierna, pero sigue siendo la misma forma de gobernar, sigue intacta la estructura patriarcal, vertical, centralista y autoritaria. Se repite lo que se ha vivido con otros gobiernos: querer imponer un proyecto que no genera otras alternativas. Al final, el que más va a ganar de esto es el Ejército o las fuerzas armadas, porque son quienes van a administrar los fondos que genere esta obra. (30/X/22)

