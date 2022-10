XX Congreso del PCCH de Mao Zedong (1949…), Deng Xiaoping (1978…) y Xi Jinping (2012…)

Pedro Echeverría V.

1. Hace unos 10 o 12 años, en reuniones internacionales organizadas por el PT mexicano, tuve la oportunidad de saludar y cruzar algunas palabras con delegados chinos, coreanos y vietnamitas. Además de delegados de decenas de países. Les pedí a los chinos que me explicaran cómo estaba eso increíble para mí, de que un poderoso país capitalista era dirigido por un gigantesco partido comunista después de la muerte en 1976 del presidente Mao Zedong. Ellos me respondieron de que no había ninguna contradicción porque el pensamiento del presidente Mao seguía vigente y respetado, así como el pensamiento de Deng Xiaping era puesto en práctica desde 1978.

2. Pregunté: ¿Qué pasó entonces con la llamada “Banda de los cuatro” encabezada por la esposa de Mao que radicalizaba la lucha vigente de su esposo? Ese grupo actuó menos de un mes y fue apresado y castigado. Así Deng pudo iniciar su liderazgo que venía luchando junto a Mao por muchas décadas. Por ello se puede ver que casi nada cambió y el partido comunista sigue dirigiendo como si Mao no hubiese muerto. Esto me recuerda automáticamente lo sucedido en la URSS en los tiempos de Gorbachov entre los años 1985 y 1991. La Perestroika económica que dio resultados y la Glasnov política que tumbó a la URSS y Gorbachov.

3. Ayer estaba viendo, por internet, la gran inauguración del XX congreso del partido comunista chino (PCCH). Los miles de delegados en BeiJing (antes Pekín) y a su líder indiscutible desde 2012, Xi Jinping. Así de lejos me da la impresión de que nada ha cambiado, que el PCCH aún sigue la línea trazada por Mao. Pero sólo es la impresión del Congreso, porque la realidad es muy otra. Desde 1978 el gobierno de Deng abrió totalmente las puertas a las inversiones extranjeras, permitió la acumulación de capital, impulsó la creación de empleos, dio lugar a la fundación de industrias, abrió mercados de otros países. Eso es gran capitalismo en un país de 1,450 millones de habitantes.

4. A Mao –que encabezó la revolución triunfante en 1949- le correspondió iniciar China totalmente agraria, con millones de campesinos, buscando construir comunas de producción y el igualitarismo. Mao tuvo que enfrentar la separación de Taiwán encabezada por el Kuomintang apoyado por los yanquis; a Mao le correspondió organizar la revolución cultural, apoyar abiertamente a Vietnam frente a la invasión yanqui, y, por último –al fin- el reconocimiento a China de la ONU y los EEUU, con Nixon en 1974. Mao, tuvo que mantener a China en la cerrazón y el aislamiento hasta dos años antes de morir.

5. Hoy China, según estudios, es el segundo país más poderoso en economía del mundo con posibilidades de que en 30 años sea el primero. Mao creó las condiciones de independencia siendo la población más grande de la tierra. Deng impulsó el capitalismo desarrollándolo, conservando la dirección del partido comunista y, por último Xi, desde 2012, tiene la obligación de encabezar la batalla definitiva contra los yanquis que llevan dominando al mundo desde las guerras mundiales de 1914-19 y1939-45. Parece que todo va bien para los chinos cuya tarea es recuperar la isla de Taiwán que les pertenece. (20/X/22)

