El héroe J Assange fue claro al denunciar a los asesinos yanquis, ¿Qué ha pasado con las de Guacamayas?

Pedro Echeverría V.

1. Me puse feliz con la noticia del hackeo de archivos del ejército mexicano por los llamados activistas anónimos “Guacamayas”. Conociendo los alcances de las denuncias del maravilloso julian Assange, difundidas en todo el mundo, pensé que las de México de fines de septiembre, referidas a los gobiernos, su ejército y los empresarios, se traducirían rápidamente al lenguaje coloquial, es decir, a una buena explicación que todo mundo entienda. Muchas cosas de las denunciadas por Assange ya más o menos las conocíamos, pero él vino a explicárnosla mejor y a confirmarlas. El hackeo de México, yo por lo menos, estoy aún en oscuras. ¿Algún especialista en comunicación honrado podrá traducirnos?

2. Gracias a Assange –que fundó su periódico Wikileaks en 2006 y que recibió decenas de premios a partir de 2010 por su trabajo- creció por millones, haciendo muy grande el pensamiento antiyanqui; pero ese año fue aprehendido en Suecia mediante tramposas acusaciones en las que EEUU pedía su inmediato traslado a EEUU para imponerle cadena perpetua o ser muerto, por haber publicado millones de expedientes de la criminalidad de ese país en todo el mundo. Así que desde 2006 inició su persecución y encierro no sin olvidar al valioso presidente de Ecuador –Rafael Correa- que dio asilo por muchos años, en su embajada en Reino Unido. Assange, sin descanso, continuó dando entrevistas allí y haciendo declaraciones.

3. Los compañeros activistas de Guacamaya –a quienes no me imagino a qué clase social pertenecen y cuántos años tienen- tienen que cuidarse por lo menos ocho años, para que no sean encarcelados o muertos por sus enemigos. Pero antes deben enviar toditos los archivos que poseen. La realidad es que, como dice la tan usada frase: “quien nada debe nada teme”, PERO TAMBIÉN DEBE SABERSE –contradiciendo a AMLO- QUE NO HAY NINGÚN POLÍTICO, EMPRESARIO O MILLONARIO QUE PUEDA POSEER UN ENORME PATRIMONIO ECONÓMICO GANADO CON UN TRABAJO LIMPIO. En el sistema capitalista sólo se puede hacer enormes riquezas con trabajo sucio. Por ello han dicho los anarquistas: “El capital es un robo”.

4. Lo más interesante en estos momentos del hacheo podría ser dejar muy clara la participación de los jefes del ejército en la desaparición o los asesinatos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero todos los presidentes de la República –como AMLO- se ha zurrado de miedo frente al ejército. ¿Puede olvidarse que el general Salvador Cienfuegos –quien ya estaba en la cárcel de los EEUU- fue liberado por gestiones de López Obrador, sabiendo el presidente que Cienfuegos era el jefe militar cuando se registró la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Fue precisamente ese uno de los hechos que me hizo mandar para siempre al carajo a AMLO. Después, todo me convenció de que AMLO era un gobierno de los ricos.

5. Le digo a los activistas de Guacamaya que divulguen todo y que se cuiden mucho del poder. No se confíen de nadie, porque pueden ser asesinados directa e indirectamente. Pero si el hackeo fue dirigido por uno de los grupos de la burguesía que ahora se enfrentan, también deben tener cuidado. No olviden que la confrontación por obtener más poder y dinero, aparentemente es pacífica, pero en un momento puede calentarse acarreando consecuencias sin cuento. Con seguridad no es tan importante como las publicaciones que abrió Assange difundidas en el mundo, pero son publicaciones que pueden ayudar a un país o un continente. Necesitamos más claridad y ustedes han abierto el cuerpo que no debe cerrar sin que todos sepamos. (19/X/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26