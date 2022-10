¿Cuándo los de piel blanca le pusieron la bota al cuello de los negros? ¿Hay discriminación contra blancos?

Pedro Echeverría V.

1. Acabo de ver en la publicación “SDP noticias” lo que sigue: “En el canal TV ADN 40 de México aseguran que hay discriminación contra gente blanca”, particularmente en el cine, que quieren contratar sólo a morenos. Vi en el programa a tres muchachitas blancas, de ojos azules, “hijas de papi”, muy enojadas, argumentando contra la discriminación que sufren; lo único válido que oí como argumento, fue “que se contrate de acuerdo a la capacidad”; obvio, no dijeron que la raza o clase social que ha sido capacitada desde hace siglos, son los blancos de la clase dominante. La realidad es que me causó risa, una gran carcajada, porque durante milenios ha sido lo contrario.

2. Esto del aplastante privilegio de los blancos sobre morenos o negros no es actual, viene de siglos. Debería decirse que desde que los blancos impusieron su dominio en la esclavitud, el feudalismo y los más de 600 años de capitalismo. ¿No se sabía acaso que África fue bautizado como el continente negro y que los blancos europeos sometieron a todo ese miserable continente a un imperio de explotación, asesinatos y muertes? ¿No saben que en los EEUU los negros comprados en África para el trabajo se les trató durante siglos peor que a los animales y que desde entonces has venido luchando por su liberación y por ello han sufrido asesinatos?

3. No es un problema de suerte de tener padres blancos, con dinero para pagar escuelas, cursos, entrenamiento, capacitación; el asunto es que los blancos –como si fuera natural- tienen todos los privilegios, los millones de pesos acumulados, los gobiernos, las leyes y los ejércitos. Para acabar, enterrar, la discriminación de clase y de raza, tendrán que registrase muchas revoluciones que cambien la conciencia y la realidad hacia un sistema de igualdad. Los blancos nunca serán discriminados porque ellos dominan el poder mundial en todos los campos, sobre todo el económico y cultural. Sólo habría que reírse: ni Obama pudo hacer algo por los negros.

4. Al subir Obama a la presidencia de los EEUU, pensé que cambiaría un poco la relación negros/ blancos; pero todo quedó igual: los negros siguen siendo perseguidos y asesinados, reafirmando lo que he escrito muchas veces: “todos los gobiernos de EEUU han sido colocados allí para servir a los millonarios guerreristas, productores y distribuidores de armas en el mundo, así como a otros sectores de los millonarios más poderosos”. Obama ni siquiera demostró preocupación alguna sabiendo que sólo era un pelele de quienes colocan a todos los presidentes. Así que a las “hijitas de papi” hay que ponerlas a leer un poco para ayudarlas a reflexionar.

5. No sólo hay que luchar por cambiar la discriminación racial, la discriminación a la mujer, contra los pobres y miserables, contra los que no estudiaron en escuelas, contra los niños y jóvenes de calle. Hay que batallar frontalmente contra toda discriminación: de ricos contra pobres, de blancos contra negros, de países imperialistas contra países pobres, de quienes estudiaron contra los que no pudieron. Así que es para carcajearse decir que los blancos –en el mundo del dominio blanco- son discriminados. Pero la batalla va a ser muy larga, de cien años por lo menos. Por ello la lucha más importante tiene que ser por la igualdad en todos los campos, los frentes y sociedades. (15/X/22)

