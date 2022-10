El Papa: "La humanidad corre un grave peligro”, sí, mientras haya desigualdad mundial

Pedro Echeverría V.

1. No tengo duda, el Papa debe poseer una gran cultura; pero ésta no basta cuando los intereses y el pensamiento capitalista e imperialista dominan la mente. Muchos piensan que por escalar grados académicos las personas deben ser creídas, pero no; la mayoría de las veces los privilegiados de las universidades se sienten superiores y sólo defienden sus intereses. ¿Qué intereses defiende el Papa?

2. En primer lugar, el Papa defiende su cargo sabiendo que todo “paso en falso” lo hace peligrar; tal como sucede con todos los gobiernos impuestos por el poder real, que hablan bien del pueblo, pero siempre sirven a los poderosos. El Papa está muy preocupado por la invasión rusa a Ucrania y las últimas bombas arrojadas contra este país. Obvio sabe muy bien de esta confrontación, pero culpa a Rusia.

3. Sabe el Papa que el primer productor, que las grandes fábricas de armas, que el mayor distribuidor de ellas desde hace 100 años, son los EEUU y nada dice. ¿Por qué no pide al mundo salir a la calle para exigir a los yanquis la clausura de toda la industria bélica en el orbe? ¿Por qué no exige –junto a todos los manifestantes- la disolución de todos los ejércitos agresivos o guerreristas del universo, tal como la OTAN?

4. El Papa Juan Pablo II acordó con Reagan, la Teatcher, conformar una fuerza para acabar con el llamado “socialismo” de Rusia y sus aliados, lo lograron. Si el poder papal es tan grande, ¿Por qué no ayuda a los habitantes de todos los países a luchar contra la terrible desigualdad que lleva a la muerte a millones de seres humanos que son el doble o el triple de los que mueren por hambres y por las guerras?

5. Los Papas no pueden permanecer en silencio ante tanta desigualdad que domina en el mundo. Saben bien que el origen es el capitalismo que imponen los ricos contra la gran mayoría de las poblaciones del mundo. Por ello no es un problema de Rusia, EEUU, la OTAN, Asia o Europa, sino de sus gobiernos que sólo piensan en acumular dinero y poder. Por ello el Papa Francisco parece sumarse a las fuerzas yanquis. (13/X/22)

