Imposible, no puede desaparecer el ejército; sirve para defender a todos los gobiernos, al sistema

Pedro Echeverría V.

1. Los ejércitos no sólo sirven para defender al país ante una invasión extranjera, como has escrito; de entrada, debe saberse que esos guardianes armados sirven para defender a todos los gobiernos (sin importar partido) en cada país, para defender al sistema político y económico dominante, la propiedad privada y a los personajes con mayor poder. A los gobiernos no les importa la cantidad de miles millones de dólares que se gastan en defensa, lo importante para conservar el poder es que el ejército esté siempre pertrechado de las armas necesarias para la defensa.

2. En casi todos los países del mundo hay ejércitos, aunque en algunos pequeñísimos (unos 40) países e islas, no se cuenta con él. Por ejemplo, en los grandes, EEUU, el que más gasta en el mundo, se dedica alrededor de 700 mil millones de dólares, que es el 3.7 del PIB; China, gasta 145 mil millones (1.5 de su PIB) y le siguen: Rusia, Reino Unido, India, Japón, Alemania… hasta llegar a México. La realidad es que los gastos de defensa son muy altos y le quitan un gran porcentaje del presupuesto a todos los países, mismo que debería ser para toda la población.

3. En México se ha discutido mucho acerca de la militarización del país en vez de exigir que se reduzca (siquiera a la mitad) lo que se gasta en el ejército y la marina. Nuestra dependencia económica, política y cultural hacia los EEUU es gigantesca en todos los campos. Durante más de seis décadas los izquierdistas salimos a la calle en la CDMX y otros estados, en protestas contra los yanquis para evitar sus intervenciones diarias en todos los sectores; no solo no las detuvimos, sino que se han multiplicado. Los yanquis no buscan militarizarnos, pues sólo cuidan sus intereses.

4. Que podría surgir en México un pinochetazo como en Chile en 1973 o un Videla como en Argentina en 1976, sí, podría pensarse; pero dependería de la conducta política del gobierno y la población de México. Si nuestros gobiernos fueran antimperialistas, si estuvieran lesionando los intereses yanquis y, al mismo tiemplo, la población tuviera conciencia para salir a luchar en las calles contra el terrible dominio de los EEUU, Pero es exactamente lo contrario; por ello los yanquis están muy felices con México que incluso deja intervenir a su embajador (el tal Ken Salazar) donde le plazca.

5. Yo diría que el problema no es el ejército sino algunos de sus jefes que llegan a acuerdos con los multimillonarios de cada país y con los jefes yanquis. Yo recuerdo el refortalecimiento del peronismo en Argentina y el golpe de Estado militar de los generales Videla y Viola y toda la terrible matanza. No podré olvidar al gobierno de Allende y el golpe de Estado de Pinochet propinado con el total apoyo de Nixon y su asesor Kissinger. ¿Y el golpe de Estado del general Franco contra el gobierno de la República española en 1939? ¿Militarización del “patio trasero”? (10/X/22)

