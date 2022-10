Anabel, ¿“La delincuencia o crimen organizado” jode a los pobres, a los ricos o a las clases medias?

Pedro Echeverría V.

1. En México, desde los sexenios de los gobiernos panistas de Fox y Calderón (2000-2012), los medios de información (prensa escrita, radio y televisión) alarman a toda la población hablando de asaltos, robos, asesinatos, echándole toda la culpa al crimen organizado; sin embargo, de manera paralela la corrupción de los gobiernos ha sido gigantesca y los grandes empresarios han acumulado miles de millones de pesos. Muchos piensan y expresan que ese crimen organizado está integrado por políticos y empresarios, ellos los dirigen o por lo menos son socios.

2. Hasta ahora no he entendido como funciona el llamado “crimen organizado” y si afecta de manera directa al sector mayoritario de la población y cómo. Por ello pregunto, a la más importante periodista, investigadora y sabia del tema en todo México, a la compañera Anabel Hernández, que nos clarifique nuevamente cómo afecta el llamado crimen organizado y el grado de asociación con él de políticos y empresarios. ¿Hasta qué grado durante 20 años nos han estado viendo a la población la cara de tontos, fácilmente manipulables?

3. En México hay la costumbre de sólo proteger las propiedades de los ricos; por ello no me convence que los pobres y miserables de México –la enorme mayoría de la población- esté sufriendo agresiones de la llamada delincuencia organizada. ¿Por qué se emplean millonadas del dinero del presupuesto público para perseguir a una delincuencia organizada que sólo daña a los ricos y a los desesperados por tener mucho dinero? ¿Es cierto que controlan pueblos y ciudades obligando a su población a entregar producción y dinero?

4. Recuerdo las batallas de las “autodefensas”, pero también que fueron desintegradas y perseguidas por los mismos gobiernos; incluso muchos de sus dirigentes fueron encarcelados. ¿Qué pasó allí? Por eso, por ignorancia o por mucha sapiencia, se ha hablado en México de “narco gobierno y de narco empresarios”. Confío en la honestidad y honradez de Anabel porque por más de 15 años con sus trabajos, entrevistas y declaraciones, ha demostrado su capacidad y limpieza. ¿A qué clase social ataca la delincuencia o el crimen organizado?

5. A veces pienso que alrededor de discursos y declaraciones hay mucha demagogia; me parece que el narco organizado es un magnífico parapeto para esconder los grandes atracos de gobiernos y empresarios. Por ello me urge conocer cómo operan, con qué sector de capitalistas están asociados y cómo acabar con ellos; pero también sé que es casi imposible porque el “crimen organizado”, así como la delincuencia gubernamental y empresarial, es parte del sistema que le da vida a todos los negocios capitalistas. No olvido Anabel que te han obligado a exiliarte. (2/X/22)

