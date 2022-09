Semejanzas y diferencias con Marx en los 1800 en tres revoluciones: rusa 17, China 49 y cubana 59

Pedro Echeverría V.

1. Marx, de acuerdo con mi admirado teórico Enrique Dussel y algunos más, construyó su teoría económica e histórica para la Europa. Sus grandes estudios sobre economía, historia, filosofía, sobre todo, su concepción política, tuvo como centro el desarrollo capitalista europeo; de allí su tesis de que sólo el proletariado (los obreros de la gran industria) podrían hacer una revolución contra su enemigo: la gran burguesía. Por ello también, cualquier país feudal o atrasado (como eran Rusia, México, China, la misma Cuba) que llegara a hacer una revolución con los campesinos, con los pobres, sería una revolución burguesa. Todos los ejemplos confirman en este caso, lo dicho.

2. Marx y su seguidor Engels, después de su famoso programa, El manifiesto comunista de 1847, se metieron en mil discusiones con diferentes corrientes, entre ellas, las anarquistas de Bakunin. Pero Marx jamás fue activista sino un tipo clavado en estudios e investigaciones y se ganaba unos pesos como analista y articulista. Además de artículos, su gran obra fue El Capital editado hoy en tres gruesos volúmenes. Veía las revoluciones para Alemania, Inglaterra, Francia, es decir, para los países desarrollados donde existía industrialización, capitalismo y obreros organizados; Rusia, Perú, México, solo podían esperarse revoluciones campesinas burguesas.

3. Cuando el alemán Marx muere en 1883, el ruso Lenin tenía 13 años, pero 15 años después ya estaba participando como dirigente del partido Socialdemócrata ruso impulsando el marxismo. Este partido marxista se dividió en 1903 entre el centralizado “bolchevique” encabezado por Lenin y el ala socialdemócrata “menchevique”. Los dos se presentaban como marxistas, pero los “bolches” buscaban una revolución socialista y los “menches” –siguiendo a Marx- veían que en Rusia –como país atrasado, no capitalista- le correspondía primero una revolución burguesa. Lenin y Trotski (este entonces bolche, antes menche) aprovechando la primera guerra mundial, hicieron la revolución. Luego Lenin se vio obligado a der pasos atrás

4. Me parece que Marx y los menches tuvieron razón ante un Lenin que creyó que lo importante era la toma del poder sin vacilaciones. ¿Fue el origen de la poderosa burocracia de partido que creció bloqueando el poder a los trabajadores por no haber obreros? Esto fue en el interior, porque externamente, al finalizar la primera guerra mundial, todos los países triunfadores desataron una gran campaña anticomunista y un boicot en todos los niveles contra la URSS (Rusia). Hasta antes de morir Lenin en 1924, tuvo que negociar a diestra y siniestra para que la URSS no fuera aplastada. Aquí entra la reflexión de Marx respecto a las revoluciones: hasta qué grado fue él o fuimos sus seguidores los que nos equivocamos respecto a la Revolución.

5. En cuanto a la Revolución China, totalmente campesina, sólo se hizo en nombre de Marx y de su socialismo, pues nunca hubo clase proletaria u obrera. Mao Tsetung encabezó la revolución en 1949 y la dirigió hasta su muerte en 1976. Con su marxismo creó comunas, colectivos, igualitarismos, solidaridad, muchas acciones que buscaban el socialismo en ese país más habitado de la tierra (1,450 millones) Marx en su teoría no tomó mucho en cuenta a los campesinos porque correspondían a una sociedad feudal. Su estudio fue sobre el capitalismo donde la contradicción fundamental era la burguesía y el proletariado; por ello todos sus estudios, sobre todo sus investigaciones y artículos, siempre giraron en el mismo tema.

6. La revolución cubana fue para mí madre política; la que me confirmó y me reafirmó en el marxismo. Tampoco siguió los cánones de marxismo porque no contaba con un partido de la clase obrera y fueron 100 o 200 jóvenes de las clases medias, estudiantes principalmente universitarios los que se organizaron desde 1953 teniendo en la cabeza a Fidel Castro, para asaltar el cuartel Moncada y luego con una guerrilla atacar desde la selva de Cuba hasta tomar el poder en 1959. Desde 1961 todo se hizo en nombre del marxismo, pero éste jamás pensó en una guerrilla de estudiantes y campesinos. Luego Fidel desde la tribuna con la asistencia de 500 mil a un millón, buscó con largos discursos de tres o cuatro horas, educarlos. Pero luego el gobierno yanqui los aplastó. 60 años viviendo Cuba con las garras imperiales. (21/IX/22)

