Que desaparezcan Morena y PRI, y juntos creen el Partido de la Revolución Mexicana; que PAN siga subsidiado

Pedro Echeverría V.

1. Nunca he votado; pero he combatido, desde 1959, a todos los gobiernos y partidos; sin embargo, quiero ayudar con una propuesta: Dado que todos los dirigentes de Morena –encabezados por el presidente López Obrador, Ebrard, López Hernández, Delgado, Monreal, pertenecieron al PRI, así como miles de sus afiliados, no sería justo que ellos hayan olvidado que el PRI los enseñó a hacer política. La Sheinbaum joven, no posee conocimiento o experiencia política mínima. Los del actual PRI deben reconocer que su partido está muy desprestigiado y un cambio de nombre los beneficiará. El nuevo partido se identificaría con el viejo expresidente fallecido Cárdenas del Río y con su hijo Cuauhtémoc. Recogería el programa del “nacionalismo revolucionario anterior al salinismo; cuidaría que el PAN siguiera recibiendo sus subsidios.

2. Un objetivo básico del nuevo partido (PRM) sería la restauración de la economía mixta, es decir, la unidad respetuosa de la economía privada y la pública buscando un alto crecimiento de PNB, como lo logrado en a fines de los cincuenta y la década de los 60. Obvio, el nuevo partido, buscaría márgenes grandes de independencia respecto al imperio yanqui. Su nacionalismo económico y político lo extendería a todos los países de América de centro y sur, convirtiéndose por ese hecho en un país con mucha presencia internacional. El PAN otra vez sería un partido muy minoritario como otros pequeños que no dejarán de reclamar espacios dentro de los gobiernos y los subsidios correspondientes. Pero ya en el poder podrá seguir ganando elecciones con el apoyo y la aprobación de los empresarios capitalistas.

3. Al fundarse el PRI en 1929, con el nombre de PNR, es decir, Nacional Revolucionario, por el “jefe máximo”, el muy corrupto y asesino Elías Calles; con ello buscaba que todos los caudillos del país se sometieran a su mandato, lográndolo de 1924 a 1935, pues él mismo impuso a Cárdenas hasta que éste, siendo presidente de la República, lo sacó del país por intervencionista. Cárdenas, al ver que el PNR no funcionaba, le cambió de nombre a PRM en 1938 para fortalecer la expropiación petrolera que realizó ese año. Alrededor del gobierno de Cárdenas (1934-40) –clasificado de izquierda electoral o socialdemócrata- apoyaron muchos intelectuales de entonces, sobre todo, al dar asilo político a miles de refugiado españoles perseguidos por el dictador Franco en 1939. Parece que el gobierno de Cárdenas fue el menos malo de los gobiernos de entonces.

4.El PRI, aparece ya con su nombre actual para dar paso al gobierno de Miguel Alemán en 1946. Comienza su modernización y al mismo tiempo la corrupción ligada a los gobiernos yanquis que habían ganado la segunda guerra; desde entonces se acrecentaría de manera exagerada la dependencia. El llamado “Plan Marshall” intervino con millonarios préstamos en todos los países que buscaban “reconstruirse” y México comenzó se dependencia económica consiguiendo préstamos, así como logrando que se abran las fronteras para miles de braceros mexicanos. Por ello el PRI de Miguel Alemán fue uno de los gobiernos más entreguistas de México abriendo el camino fácil para que los siguientes ocho gobiernos del PRI –desde Ruiz Cortines hasta Zedillo- enreden al país con más endeudamiento.

5. Quizá el primer comité del nuevo PRM sea rifado entre los dirigentes conocidos de los dos partidos para evitar que antes de integrase se divida por campañas y denuncias, pues todos los dirigentes tienen mucha cola. En los estados mantendrán los acuerdos y seguramente será un partidote que podrá prolongar por décadas su dominación. ¿Y el grueso de la población, es decir, las grandes mayorías? Ellas nunca han participado y cuando han votado es porque las han manipulado con mucho dinero y regalos vendiendo así su voto. Es la gran pregunta de hace 500 años De la Boitié: “¿Cómo la inmensa mayoría de los pueblos –formado por miles de millones de seres humanos- se deja sojuzgar por unos cuantos poderosos? ¿Será la tarea de un nuevo partido organizado en México por Morena-PRI? (12/IX/22)

