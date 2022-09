¿Nos gobierna muy mal el analfabetismo real o el analfabetismo funcional?

Pedro Echeverría V.

1. En México, datos de hoy del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), revelan que a escala nacional 29.1 por ciento de quienes tienen 15 años o más, es decir, 28 millones 39 mil 332 personas, viven en rezago educativo, pues 15.6 millones no han concluido la secundaria y 8 millones 30 mil no terminaron sus estudios de primaria. Es muy grave la situación si recordamos que Cuba –en plena revolución- en un año (1962) liquidó en todo el país el analfabetismo. En México triunfó nuestra revolución (1910-17) y llevamos un siglo y cinco años con una altísima cifra de personas sin saber leer y escribir. Sin el imperio yanqui y sus intervenciones asesinas, Cuba hubiese sido el país más avanzado de América

2. Esos son los datos del INEA, pero conozco a personas que, por su trabajo diario, sin haber ido a la escuela, leen y escriben con dificultad, pero lo hacen; es decir no son analfabetas. Sin embargo, también estoy convencido que la enorme mayoría de personas que estudiaron la preparatoria, la licenciatura y hasta el doctorado, son analfabetas funcionales porque después de recibir su título –que les sirvió para conseguir un trabajo- desaparecieron sus textos y jamás leyeron libro alguno, ni siquiera los periódicos. ¿Cuántos libros se leen al año en el México de 132 millones de habitantes? Algunos leerán 10 libros al año, pero la inmensa mayoría ni siquiera una plana de periódico.

3. Recuerdo tres ejemplos: 1) Hace muchos años pregunté a un médico sobre el origen de la enfermedad que curaba: casi me regañó diciéndome que no le interesaba porque no era sociólogo o investigador y que lo único que aprendió es a curar. 2) Pregunté a dos conocidos abogados que se dedicaban a “bienes raíces”, es decir, a la venta, compra o renta de casas y terrenos, si leían periódicos; su respuesta fue que jamás lo leían ni les interesaba saber cómo estaba el país o la política. 3) Ayer viendo en internet un video de entrevistas participé felicitando al crítico; por ello me enviaron la lista de 30 participantes y sus opiniones: 25 apoyando al halagador del presidente y sólo uno o dos apoyando al crítico.

4. Uno o dos de la lista de los opinadores acerca del video pidieron que el crítico no participara más en los debates. ¿Con esta gente analfabeta funcional se va a transformar el país que lo que necesita son estudiosos críticos, reflexivos y analíticos? Por ello acuso de “manipuladores” a los políticos que cuando ganan una elección dicen que los electores son inteligentes, democráticos y cuando pierden dicen lo contrario. El problema es que en México y muchos países se compran muchos millones de votos regalando dinero o artículos de primera necesidad para los pobres y miserables. Por ello también puede demostrarse que para ganar una elección se necesita manejar mucho dinero, el que dan los empresarios.

5. Así que en México nadie se alarma de analfabetismo real o funcional. Los datos son muy dudosos y confusos porque no se sabe hasta qué grado son manipulados. La educación escolar, la que han proporcionado los gobiernos, sólo dan grados y títulos para trabajar. La verdadera educación está en otra parte: en el trato solidario y la honestidad de las personas y en el autodidactismo sin grados, años escolares o títulos, pero que es para toda la vida. Yo no sé si los reyes, reinas o príncipes poseen grados escolares o conocimientos, pero lo que sí sé es que les rinden honores, manejan grandes capitales y se dedican a no hacer nada útil para la sociedad paseando donde les dé la gana. (10/IX/22)

