El tirano multimillonario Carlos Slim exige más trabajo, ganancias y consumo, para ser potencia mundial

Pedro Echeverría V.

1. Carlos Slim, así como otros multimillonarios, es amigo del presidente López Obrador; le aconseja que no pierda oportunidades de inversiones extranjeras para convertir a México en potencia mundial. Había que responderle de entrada a ese señor -de los más ricos y poderosos del mundo- que México no debe buscar ser potencia, sino asegurar que no haya ningún mexicano sin trabajo, sin suficiente salario, sin alimentación, sin salud, sin educación y para eso ellos tienen mucho dinero. Para ser potencia mundial hay que estar en posición de guerra, dejar de ser patio trasero de los EEUU, poseer todo tipo de armas, contar con un amenazante ejército y, sobre todo, tener grandes inversiones en países que haya invadido, dominado y saqueado.

2. Dado que Slim, Larrea, Salinas, Bailleres, Beckman, son individualmente, grandes potencias económicas en México y están en la lista de Forbes, exigen por eso que México explote con mayor energía a los trabajadores. Antes se jubilaba del trabajo a los 60 años a los hombres y a los 58 a las mujeres; hoy Slim exige que sea hasta los 75 años para que los empresarios explotadores expriman más a sus trabajadores, hasta el término de sus días. Desde mi punto de vista, hay que hacer lo contrario: trabajar menos horas y consumir sólo artículos indispensables para gozar del mayor tiempo libre junto a la familia, hacer deporte con los hijos y los amigos y dejar plazas de trabajo para los millones de desocupados.

3. Muchas investigaciones demuestran que si todos trabajaran, (incluyendo a Slim, sus millonarios amigos y familiares) bastarían 4 horas diarias produciendo para que todos los pobladores vivan súper bien, además tendrían todo lo que necesitan como techo, salud, educación y el tiempo suficiente para diversiones sanas. Pero en las actuales condiciones donde los productores trabajan más de ocho horas diarias, reciben un salario de hambre, existe un enorme desempleo, trabajar más tiempo para que los ricos acumulen más plusvalía, además consumir conforme aconseja la propaganda capitalista, es sólo porque el sistema explotador nos ha enajenado e imbecilizado sin límite. Trabajar más para hacer más poderosos a sus enemigos.

4. Slim, según múltiples informaciones, posee más de 81, 400 millones de dólares que convertidos en pesos mexicanos se multiplica por 20 y da una enorme cantidad que –expropiada- bien podría invertirse en la creación de decenas de miles de empleos nuevos; lo mismo se podría hacer con los capitales de otros cien supermillonarios que acabarían con el desempleo en México y permitirían acabar con la terrible desigualdad. No conozco la experiencia de Lenin en Rusia, ni la de Mao en China frente a los millonarios, pero sí la de Fidel Castro en Cuba que, en 1959, 60 y 61, logró expropiar las grandes propiedades de los millonarios: residencias, inversiones, cabarets, centros azucareros, para entregárselos a los trabajadores cubanos. Pero intervinieron los yanquis y demás gobiernos para invadir Cuba y bloquear a Fidel.

5. ¿Qué pasó con Cuba y su revolución? Pues le pusieron en toda su madre por los yanquis, como a las revoluciones de Rusia, China y Nicaragua. Por ello, hasta ahora todos los gobiernos antimperialistas o los llamados progresistas, no dejan de hablar y hablar, tímidamente, porque están muertos de miedo. Pienso que ahora, lo que mínimamente se puede hacer es apoyar a China que apuesta a quitarle todos los mercados a EEUU y a desplazarlo como primera potencia mundial. Con ello no derrotaríamos el capitalismo y todo el gran poder que ha representado desde hace mil años, pero el mundo mandaría a la basura a un imperio yanqui que dominó el siglo XX y lo que va del actual, buscando los pueblos impedir la formación de otro. (3/IX/22)

