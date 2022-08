Ejército alrededor de 270 mil y Marina unos 70 mil, ¿Qué haría el gobierno en caso de desaparecerlas?

Pedro Echeverría V.

1. ¿Si México ha sido un país de paz y nunca ha estado en peligro de guerra o de ser invadido, para que queremos casi 350 mil elementos que lo cuidan o protegen como nación? Además, teniendo como vecino a los EEUU que –aunque nos considere despectivamente su “patio trasero”- nos hace sombra, puede ser un parapeto para evitar amenazas. No veo ningún motivo, no conozco argumento alguno para que durante más de un siglo esas dos instituciones sigan sangrando el presupuesto nacional con una gigantesca cantidad (multimillonaria) que bien podría usarse para abrir decenas o centenas de fábricas para que 350 mil milicos jóvenes y fuertes, se sumen al proceso productivo.

2. No recuerdo dónde escuché que el gobierno de AMLO declaró con todo cinismo que no había dinero para medicinas o no sé qué. Digo cinismo porque en México hay más de mil millonarios que todos los meses, todos los años, –con pandemia o sin ella- declaran triunfantes en su prensa burguesa, que sus ganancias son gigantescas. Yo propondría expropiarles por lo menos sus ganancias, o por lo menos la mitad; además de amenazarlos con prisión si no pagan automáticamente sus impuestos. Pero estos estos delincuentes de “cuello blanco”, como Germán Larrea y Salinas Pliego, se burlan del presidente seguros de que su cobardía cristiana jamás podrá tocarlos, pues ya lo han probado a AMLO cuatro años.

3. ¿En dónde meter a 350 mil soldados y marinos? El 90 por ciento de los soldados tendrán que regresar a sus pueblos para presionar para la creación de empleos y el 90 por ciento de los marinos, con experiencias en trabajos de mar, pesca y demás ocupaciones en los puertos, deberán regresar a sus orígenes. Esta sí sería una gran reforma lópezobradorista de fondo. Las guerras, incluso las amenazas, nunca han estado presentes en nuestra nación, por lo menos desde que México fue invadido por los yanquis en 1847 y 1914 por causa de la revolución y la proclamación de la Constitución. Hoy, en vez de amenazas o guerras yanquis, los gobiernos mexicanos han preferido por cobardía, inclinar la cerviz

4. Pienso que en vez de “pueblo uniformado”, ahora será la población con sus propias armas: la inteligencia, el coraje, las piedras, sus autodefensas, la que defienda el territorio donde nació. Será un autoaprendizaje de la población nacido por amor a sus hijos y demás familiares; será la oportunidad para cuidar sus escuelas, hospitales, sus medicinas y vigilar a sus autoridades. Pienso que desaparecer a esas secretarías e instrumentar soluciones de trabajo y acomodo a soldados y marinos sería una buena revolución de la llamada 4T. El sucesor en la Presidencia o la prolongación del mandato de AMLO, tendrán que garantizar que esta nueva situación, de desaparición del ejército y la marina y los 350 mil elementos, deben atenderla.

5. Metido AMLO en esa gran empresa de creación de empleos, tendrá que revisar nuevamente los salarios de los trabajadores del país. Los seres humanos y sus vidas son lo más importante; AMLO no puede sólo centrase en el Tren Maya y la Refinería, desatendiendo lo que tiene que ver directamente con nuestros 132 millones de mexicanos, gobierno de seis años será calificado como mediocre, igual que los anteriores. Incluso –como dicen los funestos conservadores- peor que el de Calderón y Peña Nieto. El gobierno yanqui –por lo menos desde 1945, cuando arrojó contra Japón las dos bombas atómicas- es el que está en guerra contra el mundo. México no está dispuesto a apoyarlo o acompañarlo con su ejército. (29/VIII/22)

