CNTE, ¿Quién los frenó?: ¿Miedo al COVID, se los tragó AMLO o no hay dirección ni conciencia?

Pedro Echeverría V.

1. Me parece una poco serio eso de “instalación de una mesa de diálogo” entre el gobierno y trabajadores; me parece cuando los niños lloran -sin gritar, sin arañar, sin romper las cosas de su alrededor- pidiendo su biberón, sin que le hagan caso sus papás. En el caso de los profesores de la CNTE, las mujeres feministas, los de Ayotzinapa, ¿Por qué no se hacen bloqueos, acciones fuertes, para que les hagan caso? Siempre me dio risa y me indignó que empresarios y gobiernos le digan a los trabajadores que paren su movimiento, sus demandas, sus bloqueos, para llegar a arreglos; cuando debería ser exactamente lo contrario: si no acuerdan y firman los demandados, los bloqueos y el movimiento continuarían por tiempo indefinido.

2. Hay en México decenas de huelgas sin solucionar (los mineros, Notimex), decenas de movimientos padres de Ayotzinapa, la CNTE) sin atender, esperando trabajadores y dirigentes como bobos que el gobierno o empresarios solucionen sus problemas. Obvio si la organización demandante no tiene fuerza, porque los trabajadores no tienen conciencia y están mal informados, no les queda más que someterse a las determinaciones de la autoridad y tendrán que pedir algún dialogo, aunque no les hagan caso o los atiendan cuando y como la autoridad quiera. Pero si AMLO con su discurso los ató y se los comió, es por ignorancia y cobardía. ¿O los dos años del terrorífico Covid el determinante, el que impidió las luchas de la gente?

3. Estaba leyendo un trabajo sobre el filósofo coreano Byung-Chul Han que me hizo dudar en serio cuando expone una de sus tesis principales: “un cambio de paradigma, un exceso de positividad que está conduciendo a una sociedad del cansancio”. Señala que lo que enferma a la sociedad no es la alienación, la prohibición, la represión, sino una hipercomunicación, el exceso de información, la sobreproducción y el hiperconsumismo. Llega el planteamiento del filósofo a negar en cierta manera la lucha de clases y a plantear que nosotros mismos –en vez de luchar contra quienes nos explotan y se enriquecen con nuestro trabajo- somos nosotros mismos quienes nos autoexplotamos. Busca en esa tesis el cansancio y el desinterés por las luchas. No comprendo aún.

4. ¿Por qué se han derrumbado en todo el mudo y en México las luchas, los poderosos enfrentamientos de los trabajadores contra gobiernos y empresarios explotadores y opresores? Me gustaría conocer datos no manipulados para saber: ¿Cómo están hoy los porcentajes de gente miserable, sin ingresos y en la desesperación por hambre, así cómo está el nivel de conciencia? Es probable que la hipótesis del filósofo coreano que habla de un cambio de paradigma que lleva a los trabajadores “al cansancio para no luchar contra la explotación capitalista”, tenga una explicación que debemos comprender; pero debe aceptarse que la enorme capacidad de control de la conciencia de los trabajadores haya crecido para prolongar 100 años más la vida del capitalismo.

5. Por ello me preocupa enormemente el control que ejerce la política engañosa de AMLO, cuando la CNTE –como lo he escrito cientos de veces- que desde 1979 ha venido luchando y que, por lo menos desde el año dos mil, se convirtió en la vanguardia del movimiento social. ¿Se cansó, ya no tiene banderas, le hacen falta dirigentes, los mediatizó AMLO, fue el COVID de dos años el culpable? ¿o acaso se debilitaron o acabaron los objetivos por los que siempre ha luchado? Por ello dentro este contexto –sobre todo del “cansancio” de que habla el coreano- incluyo a la izquierda internacional y a los trabajadores que se ha dejado manipular por los gobiernos y empresarios de uno u otro bando. Pero los profesores de la CNTE, pueden despertar. (18/VIII/22)

