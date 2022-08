Para evitar protestas, tumultos, campañas, derroches, demagogia, lo menos peor es sortear a candidatos

Pedro Echeverría V.

1. Para evitar protestas, tumultos, confrontaciones políticas de militantes o asociados, que llevan a la división de lo organizado, lo menos peor es rifar candidatos porque las tradicionales elecciones y las encuestas, esconden la imposición. Más aún, parece que las encuestas -aunque estén bien preparadas y argumentadas- son la imposición dictatorial más efectiva y descarada. Lo menos peor, de eso que llaman “democracia del pueblo” es sortear o rifar –con el uso de los instrumentos: gran bola o esfera giratoria y bolitas con un nombre o número de candidatos- para que la suerte defina.

2. Me imagino que todos los partidos y otras expresiones sociales escogerán a sus cinco mejores candidatos y meterán a sus nombres a girar en la gran esfera frente a todos los medios informativos. Con ello ni partidos, ni INE, ni derroches en regalos o compras de voto, serán necesarios y el presidente de la República que salga en el sorteo podrá ser tan idiota o ignorante como Fox o Peña, pero eso con decenas de consejeros se remediarán. Sólo se necesitará una persona que ante la TV demuestre que entran las bolitas con todos los nombres y al final que enseñe quién ganó.

3. Algún político dirá que para que carajos hace campaña política si todo se resolverá con rifas; otro responderá: no seas cabeza hueca porque si te toca ser presidente debes tener un plan de gobierno, es decir, deberías tener muy claros tus objetivos; tienes que integrar un gabinete de honrados e inteligentes que te ayude a resolver problemas. De ahora en adelante cualquier político con suerte podría ser presidente, pero si es tonto y gobierna con las patas, lo esperado es que renuncie. Antes de las rifas para ser candidato tenías que asegurar que empresarios y gobierno te den mucho dinero para comprar votos.

4. De todas maneras todos los partidos en el mundo son fantoches que sólo buscan asegurarse poder político, empleos, buenos ingresos y los gobiernos que llegan en su nombre sólo buscan –y suelen conseguir por décadas- la continuidad. Recuerdo que hace unos 20 años, el rector de la Universidad de la CDMX, Pérez Rocha señaló que se rifaría el ingreso de estudiantes porque los hijos de los ricos en los exámenes –además de recomendados- siempre tenían ventaja por clase social. Igual sucede con los candidatos “hijos de poder y dinero” que siempre aventajan por recomendaciones y por contar con muchas finanzas para repartir y comprar votos.

5. Para rifar candidatos sólo se necesita una esfera, tómbola o bola giratoria, más los nombres de los aproximadamente 30 candidatos dispuestos a ser sorteados. El INE y el Trife de entrada desaparecerían con sus insultantes salarios, las campañas políticas, el financiamiento y la compra obligada de votos, también dejarían de usarse; las mentadas de madre, las amenazas de muerte ya no llegarían. Los partidos políticos cambiarán de planes, pues se pondrían, al fin, a estudiar la realidad, a analizar, criticar. Al parecer no habrá más fraudes, trampas, ni nada de lo acostumbrado. El día de la rifa habrá presidente y nadie protestará. Sólo se hará justicia sin miramientos. Al no dar dinero los empresarios para comprar votos, ya no exigirán. (6/VIII/22)

