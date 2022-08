Ideas cantinflescas de AMLO pidiendo a la ONU una tregua sin guerra, pero con miseria y hambre

Pedro Echeverría V.

1. El discurso del presidente López Obrador proponiendo “cinco años de tregua, sin guerra para que queden las cosas como están” no fue bien fundamentado por sus asesores. Me recordó de inmediato aquella película de 1966 que muestra un largo discurso muy difundido de Cantinflas en la ONU contra los “rojos” (la URSS) y los “azules” (los EEUU) pidiéndoles que no peleen y se abracen ante el mundo. En Cantinflas estuvo bien como el chiste que acostumbraba, pero en AMLO se antoja religioso y ridículo conociendo los profundos intereses mundiales que están en juego y que no podrán acabarse por la simple voluntad y los buenos deseos.

2. López Obrador sabe muy bien que su discurso sobre la tregua es esencialmente político, no realista, porque sabe que no existe posibilidad alguna de que algo se logre. Yo, sin realismo, en más de 50 artículos he exigido que el salario mínimo suba de 173 a 500 pesos diarios, que se aumenten los impuestos a los ricos y que los paguen, así como que se reduzca la pobreza y la miseria en México; pero AMLO responde que esas demandas son ridículas porque no son realistas; ignoran que los millonarios mexicanos se levantarían en contra y retirarían sus inversiones y apoyos. O sea, AMLO puede pedir que otros hagan, aunque en México él no pueda hacer nada serio.

3. Ahora, todo eso que él llama “la borregada” –que abarca a dirigentes, militantes, seguidores y medios de información de Morena- se lanzará a aplaudirlo por “su propuesta internacional”. Pregunto: ¿Cómo podrá EEUU parar la venta de armas en el mundo para apoyar a Ucrania? ¿Cómo evitar que los 30 países con ejércitos de la OTAN sigan rodeando a Rusia para luego atacar a China que hoy es el enemigo principal de los yanquis? ¿Cómo obligar a Rusia a surtir petróleo, gasolina y gas a los países europeos? La película de Cantinflas fue de 1966 cuando los yanquis invadían con su guerra a Vietnam y Johnson y Breshnev eran gobiernos yanqui y ruso.

4. Del discurso de Cantinflas criticando a Rojos y Azules, han transcurrido unos 66 años de gigantescos cambios, pero la confrontación EEUU/Rusia –que se inició desde que en 1917 la revolución rusa dirigida por Lenin declaró que buscaba construir el socialismo- no ha parado. Lo único que debe hacerse es el desarrollo de la conciencia antimperialista y antiasesina de las masas mediante gigantescas movilizaciones en todas las calles, fábricas, campos, escuelas, todo ello en busca de la igualdad. Los políticos que hacen mil declaraciones “pacifistas o no” sólo buscan beneficiar personalmente o a su grupo de seguidores incondicionales.

5. En esta última década, por el enorme crecimiento de su economía, su comercio y control de mercados en el mundo, China se ha convertido en el enemigo principal de los yanquis. Además, su alianza como BRICS, con Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica, pone a temblar al gobierno yanqui. Esa es una realidad que no puede detenerse con llamados político/religiosos o treguas de cinco años. Los 50 consejeros de AMLO deberían decirle que no caiga en esos llamados infantiles que hacen reír a muchos. Es como cuando en nuestros artículos exigimos cárcel para los expresidentes o pedimos que se expropien las enormes riquezas y ganancias de los multimillonarios mexicanos. (5/VIII/22)

