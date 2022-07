Entrevistas a entrenadores o formadores de campeones: buen libro de deportistas

Pedro Echeverría V.

1. Mi amigo, Miguel Ángel Fritz –psicólogo de profesión- acaba de publicar un voluminoso libro de 360 páginas tamaño carta, cuyo título es: ”Formadores de Campeones” (coaches verdaderos). Fritz ha empleado más de 20 años de su vida al estudio muy práctico del deporte y en los últimos años se ha dedicado a visitar y a entrevistar a personajes de han estado ligados con el deporte. Guardo a Fritz un gran aprecio por su enorme calidad humana y un aprecio por su trabajo.

2. Aunque en mi primera adolescencia practiqué con intensidad todos los deportes, a partir de los 20 años con mi marxismo, perdí todo interés por los deportes y por todo aquello que no ayudara al desarrollo directo de los procesos revolucionarios. Incluso mi gran amigo en el marxismo (Jesús Rivero), que desde los años 70 se dedicó a preparar a boxeadores, que luego fueron campeones mundiales, no me reanimó.

3. Los maestros entrevistados por Fritz fueron: Jesús Álvarez (taekwondo), Julio Álvarez taekwondo), Ignacio “Nacho” Beristaín (boxeo), Francisco Bonilla (boxeo). Koichi Choda (karate), Pedro Gato (taekwondo), Jerez Hausleber (caminata), Jesús “Cholain” Rivero (boxeo), Francisco “Paco” Rueda (clavados), Jorge Rueda (clavados), Vicente “Borrego” Torres (boxeo) y Zhang Zheng (tiro con arco).

4. Comenta el autor del libro (el psicólogo Fritz), que “si Jerry Hausleber fue y es considerado el padre de la caminata en México y me decía que ya era considerado el abuelo, Jorge Rueda puede ser considerado el padre de los clavados en México, porque además de haber sido auxiliar del profesor Mario Tovar -entrenador del clavadista cuatro veces medallista olímpico Joaquín Capilla- , ha sido el principal baluarte de los Clavados en México y es imposible hablar de esta disciplina sin mencionar al profesor Jorge Rueda y sus escuela de clavados del Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

5. Vicente ”Borrego” Torres es el entrenador que más medallas olímpicas ha conseguido para México en la disciplina del boxeo, sumando un toral de seis en los tres juegos olímpicos en los que participó: México 1968, Seúl 19988 y Sídney 2000.

6. En México, el Mánayer Jesús Cholain Rivero es probablemente el ´´único maestro de boxeo profesional que a todos los peleadores que ha dirigido, los coronó campeones mundiales en un mediano plazo. Además es historiador y ha realizado valiosas investigaciones sobre economía, antropología, historia y política, las cuales permanecen inéditas y merecen ser difundidas por su alta valía en la generación de conocimientos.

7. Con ese nivel de comentarios valiosos continúa nuestro gran amigo Fritz que busca permanentemente difundir lo que han hecho con el deporte nuestros valiosos entrenadores, manejadores, maestros, que dieron parte de sus vidas por elevar el deporte en México como un ejemplo para la población de nuestro país. Así que aprovecho esta nota para enviar mis felicitaciones al autor del libro y a sus entrevistados. (7/VI/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26