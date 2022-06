Plantones tontos, sin bloqueos y confrontaciones, valen un carajo. Los gobiernos se pitorrean de ellos

Pedro Echeverría V.

1. Maestros de movimientos magisteriales disidentes de Michoacán, Jalisco, Querétaro, Morelos y estado de México, entre otras entidades, instalaron un plantón frente a Palacio Nacional para exigir la basificación de profesores con plazas interinas, pago de prestaciones, abrogación del pago de pensiones con unidades de medida y actualización (UMA) y revisión de carpetas de investigación contra dirigentes. Si les hacen caso, sería por los contactos personales en el gobierno; si no, los veré en los próximos años pidiendo y haciendo lo mismo.

2. Participé en veintenas de plantones de maestros de la Coordinadora (la CNTE) y ayudaron para hacer marchas diarias o comisiones para visitar -llevando volantes- a la UNAM, el Poli y alguna que otra fábrica. Pero los plantones –como el de más de un mes de AMLO en el zócalo en 2006, o los de las huelgas minera (más de 15 años) o de Notimex (más de dos años)- todos, valieron o han servido un carajo, de casi nada. Por el contrario los bloqueos de los transportistas han llevado a los gobiernos a la discusión inmediata, así como a pensar y dar soluciones.

3. Así debieron ser las huelgas. Discutir el pliego de demandas en la asamblea, presentárselas al administrador para darle solución un mes y estallar las huelgas con bloqueos hasta que se comprometan a resolver los problemas. Un mes es suficiente tiempo, puesto que los obreros cuentan con la información de las ganancias mensuales del negocio y dan a conocer las necesidades de los trabajadores. Una huelga no es sólo cerrar la fábrica sino convencer que otros obreros realicen huelgas de solidaridad y los bloqueos en la región o centro comunitario.

4. Todas las constituciones del mundo y las leyes del trabajo fueron pensadas y redactadas por la clase burguesa explotadora o sus representantes en las legislaturas que siempre pertenecen a uno u otro partido de gobierno. Nunca he sabido de diputado o senador que no sea representante de partido o gobierno. En México basta pinchar un poco o esperar que pasen algunos meses para descubrir a quién o a quienes representa el legislador. Jamás podrá haber alguno independiente porque son legisladores de parentesco, amistad, lamisconería.

5. Los bloqueos no son acciones autoritarias o impositivas porque van precedidas por un pliego de peticiones (acordado en masivas asambleas), así como de conversaciones con los patrones para llegar pacíficamente a acuerdos. En el sistema capitalista dominante, los gobiernos -siempre al servicio del capital- tienen la obligación de justificar los ingresos millonarios de los empresarios que esconden en inversiones capitalistas, bancos, pero también en casas, automóviles, viajes al extranjero e inversiones en sus hijos.

6. Todos los gobiernos tienen la obligación de resolver los problemas de la población, por ello buscaron ser escogidos y cobran salarios para ocupar cargos. Ningún gobierno debería usar la frase de que no hay dinero, no hay plazas o presupuesto para los trabajadores. En México hay unos 20 multimillonarios que figuran entre los más ricos del mundo, según lista de Forbes. Sólo Carlos Slim posee 82 mil millones de dólares que al sumar a otros 20 más los millonarios que no están en Forbes, suman una gigantesca cantidad para crear decenas de fábricas en todo el país.

7. Aunque he sido partidario, impulsor y participante de las luchas sociales en calles, fábricas, escuelas, porque son las únicas que enseñan la dignidad en luchas y confrontaciones, he pensado que si los empresarios y gobernantes fueron un poquito inteligentes, ninguna lucha estallaría: bastaría con repartir sus abultadas ganancias entre los obreros y resolver a tiempo todas las situaciones. Sin embargo si ganan un millón, buscan elevarlas a 2 o 10 millones y que sus trabajadores de mantengan en las peores condiciones. Por ello se repitió en un tiempo aquel grito de “patria o muerte”. (8/VI/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26