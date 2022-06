EEUU –nación de la guerra, de asesinatos masivos- es la democracia? ¿México es distinto?

Pedro Echeverría V.

1. Esa es la asesina democracia yanqui que los tontitos y oportunistas siguen desde hace siglos. Ahora ya le metieron –para adornarla- la “defensa de los derechos humanos”. Todo ello es basura política del pequeño círculo de personajes que ha vivido siempre alrededor del poder. Aplaudo al presidente López Obrador que se mantuvo firme en su idea inicial de: “no acudir a la cumbre de Biden por no invitar a Cuba, Venezuela y México”. En esa cumbre sólo tendrán derecho a hablar los pro Biden; la asistencia de los gobernantes dignos –que condenarían a los yanquis por sus fechorías- fue prohibida.

2. Primera vez que veo plantarse a López Obrador; no lo vi oponerse a Trump, espero –¿O sería una ilusión más- que ahora lo haga frente a los más poderosos empresarios y políticos que han saqueado a México? Eso sería mucho más difícil porque lo tienen atrapado donde más duele, que es el mismísimo poder, donde se decide a quien cuide las espaldas del antecesor. ¿Puede alguien olvidar que el sistema presidencialista –como el de México con más de siglo y medio- el presidente lo decide todo? Incluso la sucesión presidencial antes de las llamadas encuestas, sorteos o loterías, el presidente está obligado a consultar con empresarios y el imperio.

3. Esto me recuerda que el presidente Salinas, por miedo a su íntimo Camacho, escogió como candidato a su incondicional Colosio. ¿Olvidaste que Zedillo dejó que los empresarios y el imperio impongan al panista Fox y éste a la vez quiso imponer a su esposa y luego a Creel, pero Calderón que dominaba al PAN, con la fuerza de los narcos, llegó a la presidencia? Luego Calderón acordó con Peña Nieto el regreso del PRI para que éste a la vez –como pago- apoye a la esposa de Calderón. Los panistas se rebelaron y prepararon la expulsión de Calderón y su esposa del mismo PAN, por traición. El embajador yanqui –como hoy Ken- jamás dejó de intervenir.

4. La presidencia de López Obrador entra este mes a su momento más difícil: cuando empieza a pensar a quién imponer en el alto cargo. Se han registrado unas 22 imposiciones en la historia, desde que Carranza quiso imponer a Bonillas y fue derrocado –luego asesinado- por el grupo Agua Prieta de Obregón. Todas las imposiciones han tenido la misión de cuidar el sistema capitalista dando continuidad al sistema de explotación y acumulación de capital en manos de unos cuantos empresarios y altos políticos. Allí nadie ha fallado y la prueba es que no ha habido ningún derrocamiento. Ha sido siempre la tarea presidencial: asegurar el sistema para unos pocos.

5. Espero que AMLO no confunda, como los 23 mandatarios anteriores de la República, obras materiales como el aeropuerto, el tren maya, la refinería de Tabasco y el transítsmico –que no se confunda con las obras sociales que no son regalar dinero sino acabar (o aminorar) con la miseria, la pobreza, el desempleo. Fue una mentira absoluta decir que acabar con la corrupción es lo principal. Ha sido una forma tramposa para tapar el mayor enriquecimiento de los mismos. Sistema de corrupción es la profundización de la desigualdad, sólo que tiene un nombre verdadero: capitalismo que nunca ha pronunciado AMLO. (7/VI/22)

