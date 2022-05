¿Es AMLO neoliberal disfrazado?, ¿buscador de la economía mixta? ¿PRI de la “vieja guardia”?

Pedro Echeverría V.

1. En su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con la agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, que impera la corrupción”. ¿Qué?, no entiendo, “¿el modelo neoliberal sin corrupción sería el más perfecto”? O sea, ¿puede continuar la explotación, la opresión, la concentración de riquezas en manos de 500 multimillonarios y la más grande miseria del 80 por ciento de la población, pero si no hay corruptos podemos ser felices?

2. O sea, AMLO no es profundamente ignorante en sistemas socioeconómicos porque se dice muy estudioso; al contrario, sabe de lo que habla. Él sabe que neoliberalismo es capitalismo, que este es un sistema económico que domina al mundo y mantiene el universo en la miseria, el saqueo y la guerra. Sabe bien que la miseria de los campesinos, los obreros, de la clase media baja, se debe a siglos de dominación capitalista, neoliberal. Sin embargo hoy nos salta que este sistema opresor sería perfecto sin la corrupción. ¿Para AMLO los 500 millonarios de México han hecho sus millones sin corrupción, trabajando con inteligencia?

3. Pienso que AMLO debió hablar desde el principio con claridad; decir que busca la economía capitalista con carácter mixto, es decir, respeto total a la economía privada y respeto a la economía de Estado; ¿puede olvidarse que la economía mixta fue pilar central de la ideología de la revolución mexicana y de los primeros presidentes de México expresada por Cárdenas, López Mateos, Echeverría Álvarez? En última instancia, AMLO se opone a los conservadores del PAN, a la derecha, pero su ideología –lo he escrito varias veces- es de centro, de antes de que Salinas de Gortari transforme al PRI centrista en derechista a ultranza.

4. La realidad es que AMLO ha tenido un gran respeto a los millonarios, incluso los ha integrado como el consejo de hombre de negocios. Lo más notable en que en lugar de realizar una reforma fiscal para que paguen los que más ganan, les ha dado las más grandes oportunidades para que ganen mucho dinero, “siempre que no sean corruptos”. Nunca vi a AMLO (tampoco él lo acepto) como gobernante de izquierda, ni siquiera como un socialdemócrata con simpatías al socialismo. Con excepción a su planteamiento que hoy enfrenta a Biden en su reunión convocada, Cárdenas y Echeverría fueron más críticos.

5. De todas maneras hay que esperar dos años para ver los acomodos de AMLO en el sistema y a quién se echará la culpa de los fracasos. Seguro no veré la liberación de los 250 mil presos comunes; tampoco que el salario mínimo alcance los 500 pesos diarios. Obvio que jamás me enteraré “que pague más el que más gane” ni que los ricos dejen de imponer a sus presidentes de la República. Pero lo que hasta que muera no dejaré de escuchar es que todos los políticos “luchan a favor del pueblo” y que este es muy sabio cuando votan a favor de unos y muy ignorante cuando votan en contra de otros o los mismos. Pero el pueblo ni sabe de qué hablan. (25/V/22)

