La cumbre yanqui es para no enterrar a la OEA y condenar a Rusia. ¡Bueno sería que nadie asistiera!

Pedro Echeverría V.

1. El imperio yanqui -como otros imperios que llegaran a surgir- debe ser enterrado. Los yanquis, los poderosos políticos –más tarde millonarios- que conquistaron la independencia de esa nación de Inglaterra en 1776, fueron los políticos adelantados del mundo moderno. Me preguntaba: ¿por qué se ha dicho de que nuestra Constitución de 1824 es sólo una traducción al español de la Constitución de EEUU de 1787? Incluso otros han afirmado que nuestra Constitución de 1824, como la de Apatzingán de 1814, proviene de la Constitución de Cádiz de 1812. Es una polémica muy presente que a muchos nos lleva a reflexionar acerca de la conformación de nuestra ideología y actuar desde que nos integramos como nación.

2. Luego me he dedicado a revisar la formación del pensamiento de otros países de nuestro continente con el fin de encontrar los motivos importantes por los que en América se sigue admirando a los EEUU como si fuera nuestro padre o nuestro hermano mayor. La realidad es que al menos 10 países de América del sur, así como Haití, Venezuela y Colombia, están muy clavados en esta formación. Me preguntan por aquí: ¿Por qué somos “Estado Unidos Mexicanos” parecido a como se denomina a los EUA? Así que nuestra dependencia del poderoso país vecino del norte –que tanto he subrayado que viene de mediados del siglo XIX cuando se apropiaron de más de la mitad de nuestro territorio- se prolonga a 1824.

3. Hoy me pregunto: ¿Cómo es posible que los yanquis, con todos sus antecedentes de nación invasora de decenas de países de América: México, Guatemala, Cuba, Chile, Panamá, Dominicana, Puerto Rico, cuente aún con gobiernos que apoyen todas sus fechorías en el mundo? Obviamente no son los pueblos los apoyadores, sino los gobiernos de las poderosas burguesías de esos países que para seguir dominando le tienen terror al imperio del norte. Incluso en estos días EEUU ha acudido a sus tradicionales amenazas a los presidentes que no acudan; ¡cuánto aplaudiría que los presidentes que lleguen a la reunión, construyan discursos de condena al imperio demostrando ser el causante de las guerras en el mundo!

4. No debe olvidarse que la OEA, igual que la OTAN, son brazos políticos y militares que sirven directamente a los EEUU con el fin de seguir controlando al mundo. La OEA, creada en 1948 para dominar y someter a los más de 30 países afiliados de América, debió morir el año de 1962; año en que expulsó a Cuba de su seno por declararse un país que buscaba la construcción del socialismo, decretándole por ello un bloqueo económico y político total de EEUU y los países agrupados. Sin embargo al cumplir 60 años, más de 190 países en la ONU han exigido desde hace una década, el fin de ese bloqueo y la ONU –así como los 190 países- ha actuado como peleles de los EEUU.

5. Nunca olvidaré los combativos discursos contra los gobiernos asesinos de los EEUU pronunciados con gran combatividad por Fidel Castro, el Che Guevara, Daniel Ortega, Hugo Chávez, Salvador Allende, incluso Nicolás Maduro; ellos jamás tuvieron miedo a enfrentarse porque los daños a sus pueblos los sufrieron en carne propia. Por ello aplaudiré la suspensión de esa reunión cumbre convocada por el asesino Biden y si se realiza condenaré a todos los presidentes que asistan como gusanos que se arrastren ante Biden. Siempre usarán éstos mil pretextos buscando justificar su funesto comportamiento. Pero así se escribe la historia de quienes su comportaron como esclavos y los que lo hicieron con dignidad. (24/V/22)

