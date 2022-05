Los asesinos yanquis, ¿rodearán con la OTAN a Rusia sin que China, India, Irán, metan las manos?

Pedro Echeverría V.

1. Con la integración de Finlandia, Suecia y Ucrania, la OTAN (brazo armado de los EEUU) contará con 33 ejércitos de países enemigos de Rusia. Analizando la problemática con mi amigo durante 60 años -el muy famoso manager de box y estudioso marxista desde antes que yo- Cholain Rivero, vimos el brutal fortalecimiento de la OTAN que va rodeando a Rusia que –si es derrotada- sería el primer paso para someter a China, India Irán y seguir invadiendo, saqueando y controlando con toda confianza el mundo.

2. Yo no soy defensor de Rusia ni de ningún otro país porque todos son capitalistas, pero sí soy un eterno y consecuente enemigo del imperialismo yanqui que desde 1945 se adueñó del mundo convirtiendo a más de 190 países hoy en la ONU en sus sirvientes y aliados. He aplaudido los avances económicos en la competencia mercantil de China, Indio, Rusia, el grupo BRIC, así como la posibilidad del desplazamiento de dólar como moneda principal pero, aunque sé que es una batalla dentro del capitalismo, pienso que cualquier derrota a los yanquis, ayuda.

3. Ucrania tiene 42 millones de habitantes, Suecia es un país de 10 millones de habitantes y Finlandia posee apenas 5.5 millones, sin embargo los tres le dan un peso fuerte a la OTAN en su batalla contra Rusia, que es su vecino. Lo mismo sucedería si Canadá, México y Cuba se armarán para obligar a los yanquis a abrir sus fronteras a los migrantes que solicitan trabajo. Pero los yanquis tienen controlado a sus vecinos y cuando Cuba aceptó ser armada por los soviéticos en 1962, inmediatamente amenazó a Cuba con un bombardeo e invasión.

4. Ya les he platicado alguna vez que allí por 1963 –cuando arreciaban las luchas de los negros en EEUU contra la discriminación y represión y las calles de ese país se llenaban de manifestantes contra el gobierno de Johnson por su invasión a Vietnam, varios amigos de la UNAM de la izquierda radical decían que era más importante luchar en EEUU contra el gobierno porque era el opresor del mundo y si caía los países del mundo se liberarían también. Eran ilusiones de los jóvenes que sólo vivíamos de deseos sin entender la realidad.

5. Casi el 100 por ciento de los medios de información, absolutamente dominados por las agencias noticiosas yanquis, ha repetido y condenado la invasión rusa a Ucrania, por ello casi toda la gente que no piensa y sólo repite, no entiende que si Rusia no se defiende, en unos cuantos días la OTAN-EEUU ocupará el mundo. Preguntarían entonces los proyanquis: ¿acaso los EEUU no se están defendiendo de los rusos y chinos que quieren despojarlos de sus mercados y del patrón dólar? Lo diferente es que los yanquis defienden su imperio y los otros buscan debilitarlos. (17/V/22)

