¿En la desigualdad opresora, fue primero la discriminación, la lucha de clases o el capitalismo?

Pedro Echeverría V.

1. Hace unos días vi una entrevista a José Aguilar, quien junto a Maya Zapata, García Rojas, Tenoch Huerta, forman en México el “Poder Prieto”, nombre parecido a aquel Poder Negro que en los años sesenta hizo historia por sus luchas contra el racismo y la discriminación yanqui. Black Power significaba negros uniéndose para formar una fuerza. Fue tan grande este movimiento en EEUU que fue perseguido con saña por los gobiernos imperialistas, lo mismo que a su par: las Panteras Negras e hizo surgir el pacifismo de Luther King y sus derechos civiles.

2. Los integrantes de “Poder Prieto”, algunos de ellos actores, han sufrido de manera abierta discriminación por no ser blancos y de ojos azules, tal como generalmente seleccionan a los artistas de cine y TV. Basta mirarlo y pensar. Pero lo importante es que en México han decidido organizarse, reflexionar y propagar de manera abierta la profunda discriminación por color de piel, por miseria y falta de relaciones entre la clase dominante. Carmichael, dirigente del “poder negro”, no consideraba enemigo a todos los blancos, sólo a los que dominaban la estructura de poder.

3. El capitalismo debe ser desaparecido de la tierra, pero sólo tiene 500 años de vigencia; por al contrario, la discriminación racial y económica posee muchos siglos más, quizá la misma antigüedad de la propiedad privada; es decir, surge desde el momento que en la esclavitud y el feudalismo se manifiestan con nitidez las clases sociales. Los esclavistas y los señores feudales siempre se consideraron seres superiores, más tarde razas superiores, que podrían explotar, maltratar y asesinar a los esclavos y los siervos. El capitalismo sólo vino a reconfirmar ese racismo.

4. En México, decía un amigo, no se persigue, discrimina y asesina a los negros como en EEUU, porque no hay; pero la pobreza, el origen social, el sólo haber pasado por la escuela primaria, provoca desprecio y dificultad para lograr trabajo con regular salario. No solo la mujer de las “clases bajas” es discriminada en el tipo de trabajo en las ciudades, sino que el hombre de estas clases marginadas sólo es escogido para realizar los trabajos más despreciados. Recuerdo que algo decía del Cine Tenoch Huerta.

5. Cabría preguntarnos: ¿Quién de nosotros no es racista de alguna forma por el hecho de sentirse superior? No sólo los yanquis, los europeos –por el hecho de ser países ricos y fuertes se sienten superiores a los africanos y latinos, sino que en el interior de cada país –todos capitalistas- la discriminación de los millonarios –que se consideran superiores, con más estudios y relaciones- es muy evidente. Pero lo grave es que como “la ideología dominante es la de la clase dominante””, todos estamos contagiados. (14/V/22)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26