Malditos gobiernos, son culpables de la inflación, carestía, falta de producción y de inversiones

Pedro Echeverría V.

1. Se publica que el aumento de los precios de los productos alimenticios recae en todos los hogares de México; que los hogares con los ingresos más bajos son los que sufren los incrementos más altos. Si dice: De la primera quincena de abril de 2021 a la primera de abril de 2022, los precios de los alimentos subieron 12.22 por ciento. A partir de marzo de 2020 hasta la primera quincena de abril de 2022, el alza acumulada de los precios de los alimentos fue de 18.25 por ciento. No es culpable la lluvia, el clima, los ciclones; sólo quienes dirigen.

2. Del consumo nacional de arroz, 83 por ciento se compra del exterior; del trigo, 65 por ciento, y de maíz amarillo, 73 por ciento. Del total de granos y oleaginosas se estima que se importa en promedio 52 por ciento de lo que se consume. Esta alta dependencia de alimentos básicos para cubrir gran parte de la demanda nacional hace al país altamente vulnerable ante un mercado internacional, en todos los mercados. Obvio, ¿quiénes son los culpables de la nefasta situación sino los que dirigen la producción del país?

3. En México, los productos alimenticios se han encarecido porque el país importa, a precios altos, cereales y granos básicos, debido a que la producción interna es incapaz de cubrir la demanda local. Frijol, arroz, trigo, sorgo, encabezan la lista de las grandes importaciones. La población más pobre sufre en estos momentos el costo más alto por la inflación. Se reportó que desde febrero, cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania-EEUU, hasta abril, los precios del trigo subieron 53 por ciento y del maíz, 39 por ciento.

4. Los gobiernos son los únicos culpables porque no cumplen con sus obligaciones: a)que los campesinos produzcan todos los alimentos necesarios, b) que se les entreguen las tierras y todo lo necesarios para producir, c) el dinero en México los tienen por toneladas los multimillonarios Slim, Larrea, Salinas Pliego, Bailleres, Beckman, que deben entregarlo para la producción. Si los gobiernos no cumplen planeando lo necesario y usando todo el dinero de los mexicanos, sin pretexto alguno, deberían ir a la cárcel.

5. En México hay suficientes tierras y campesinos dispuestos a sembrar –obviamente mediante un pago- lo que los planificadores del gobierno les digan. No hay carencias para hacerlo, ¿cómo es eso que los principales artículos de consumo: maíz, frijol, arroz, trigo hay que importarlo? Sólo por ello debería haber grandes movilizaciones de protesta y reclamo, incluso revoluciones. Obvio, si el gobierno es irresponsable y tonto por no adelantarse a cualquier suceso lesivo, la población no puede ser igual de irresponsable al no protestar.

6. Las importaciones agroalimentarias de México se han elevado desde el año pasado, ya que tan sólo durante el primer bimestre del año el valor de las compras al exterior, entre las que destacan granos y oleaginosas, fue de 6 mil 246 millones de dólares, 24.20 por ciento más que las reportadas en el mismo periodo del año pasado, el país debe ser menos dependiente del exterior y debería producir todo lo que se consume dado que México es uno de los ocho países más fuertes o avanzados del mundo.

7. Luego, los malditos gobiernos suelen decir: “Nos sale más barato importar los alimentos que producirlos en México”. Sí, hijos del señor Puga, pero olvidan que el trabajo del campo ocupa laborando a millones de campesinos y asegura que esos mismo productores aseguren su comida; además éstos no tendrán el dinero para comprar lo importado. Por ese tipo de pensamiento capitalista y de gobierno, la nación ha estado abandonada desde hace siglos. (3/V/22)

