¡Urgen cambios radicales en lo electoral, la SCJN, de altos funcionarios, del sistema carcelario, en todo!

Pedro Echeverría V.

1. Aunque no estoy de acuerdo con ninguna democracia burguesa ni sistema electoral, apoyo la crítica política del presidente AMLO y acciones al decir: “el país arrastra un rezago histórico en materia democrática, pues el pasado ha sido una cadena de “imposiciones, de fraudes. No creo que haya otro país –y es vergonzoso– con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias del poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, deciden, que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos”.

2. Las críticas ciertas de AMLO son siempre blandas porque su ideología no es anticapitalista; por el contrario sólo busca reformar el sistema para que no sea tan agresivo o tan brutal por el comportamiento de las mafias que dominan al país. A pesar de las limitaciones de AMLO y sus miedos terroríficos a esa terrible mafia política que ha venido denunciando, no tengo duda de que AMLO es lo menos peor comparado con políticos del PRI, PAN, intelectuales. Malo que el llamado partido Morena, por sus acciones, sea igual de corrupto que los demás partidos, con la desventaja de que el nivel político de sus asociados está por los suelos.

3. La Sheinbaum, el Ebrard, el Adán López –quienes no cuentan con los apoyos y méritos de AMLO- aunque llegaran a ser electos “democráticamente”, digan lo que digan, serán obligados a negociar la restauración de lo poco que cambió AMLO. ¿Será que ello explique, obligue, a pensar en la reelección de AMLO para que él mismo termine lo que empezó? ¿O tendrá que repetir el “Maximato” de los años treinta? Son “la fuerzas vivas”, los grandes empresarios y políticos, los que deben decidir porque es un asunto de Estado. ¿O querrán acaso que continúe a su favor la fiesta del despilfarro, el saqueo, el robo en pleno?

4. AMLO, por sus múltiples denuncias contra la gigantesca corrupción de más de mil políticos, jueces y empresarios, que en años anteriores –incluso estos años- ha hecho a la mayoría de la población en más miserable, siempre ha tenido la razón; pero esas denuncias han resultado muy risibles hasta hoy, incluso fastidiosas y repetitivas, porque llegan a la demagogia, al engaño, es decir, de nada han servido. De 1000 exfuncionarios, ladrones, millonarios, denunciados con mil argumentos, cero, nadie, está en la cárcel. Como si esos cientos de miles de millones desfalcados hayan caído del cielo y no hayan hecho más miserable a la población. (29/IV/22)

