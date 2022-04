¿Cuál será la propuesta de AMLO –y los yanquis- para los cinco países de Centroamérica que visitará?

Pedro Echeverría V.

1. Se ha anunciado que a partir del 5 de mayo López Obrador visitará cinco países de Centroamérica y el Caribe: Guatemala con 11.5 millones de habitantes, Honduras con 6.5, El Salvador con 6.3, Belice con 245 mil y Cuba con unos 11 millones. No sabemos el motivo de no haber incluido los otros tres países de la región: Nicaragua, Costa Rica y Panamá; sin embargo motivos habrán, pero no parecen importantes, por ahora.

2. El número de habitantes de los cinco países es equivalente a los que tiene la CDMX ,10 millones, el Estado de México con 16 millones y Jalisco con 8.5 millones; sin embargo estos estados fuertes de México han tenido todas las oportunidades para desarrollarse por ser parte de un país que hoy cuenta con 130 millones de pobladores, siendo –junto a Brasil- el más fuerte de América del Sur. Centroamérica, por el contrario, ha sufrido abandono y saqueo imperial.

3. La visita de AMLO a esos países no es turística, de promoción de un frente político, de investigación para conocer la realidad, o para prometer ayudas económicas. ¿Es acaso un acuerdo con los EEUU/México para encontrar una salida a las decenas de miles de migrantes de la región que desesperadamente buscan trabajo en ese enorme país capitalista queriendo frenarlo con el fin de evitar graves problemas imprevisibles?

4. Se informa que antes de esta gira, AMLO visitó EEUU en tres ocasiones y a los países del sur justamente, ya les tocaba. ¿Cuál es el objetivo de importante gira en países poco desarrollados, con economía esencialmente agraria, con desempleo extendido, muy poca inversión de capital y con una enorme migración buscando llegar a EEUU, pero muy anclada en México? Quizá AMLO busque alguna propuesta para ayudar a frenar la enorme migración.

5. Aunque mi pesimismo me lleva a pensar en que nada importante cambiará porque Centroamérica –más que México- ha sido destrozado por el saqueo de EEUU y los negocios de inversionistas de la región. Espero que Bukele de El Salvador, así como la presidenta de Honduras, junto a Cuba y Nicaragua, impulsen mayor dinamismo a la región. Pienso que la gira de AMLO puede ayudar a los pueblos si no se enreda con el imperialismo yanqui. (26/IV/22)

